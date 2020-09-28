***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
28.09.2020 13:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876924
BIST
14:201.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,33
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:207,7982
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,1400
|Açılış
|: 7,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:209,0973
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,1901
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:20465,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 6,92
|Açılış
|: 465,71
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:20
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|TLMAN
|37,42
|4.277.929
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.954.383
|% 9,99
|
|YBTAS
|20.693,00
|1.321.175
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|GSRAY
|4,51
|84.233.324
|% -7,20
|
|SEKUR
|12,32
|6.843.701
|% -6,60
|
|SISE
|7,47
|1.936.495.099
|% 5,66
|
|GARAN
|7,04
|1.212.035.367
|% -1,81
|
|ASELS
|17,45
|688.976.555
|% 1,34
|
|CEMTS
|15,43
|368.810.163
|% 3,14
|
|THYAO
|10,49
|356.797.236
|% 0,29
|
|SISE
|7,47
|1.936.495.099
|% 5,66
|
|GARAN
|7,04
|1.212.035.367
|% -1,81
|
|ODAS
|2,68
|260.705.712
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,10
|199.915.249
|% -0,47
|
|IHLAS
|1,08
|81.900.972
|% 0,00
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7943
|7,7982
|% 1,83
|
|Euro
|9,0877
|9,0973
|% 2,13
|
|Sterlin
|10,0211
|10,0713
|% 2,97
|
|Frank
|8,3770
|8,4274
|% 1,99
|
|Riyal
|2,0709
|2,0813
|% 1,73
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-4,50
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,54
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|33,94
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|16,42
|
|Çeyrek
|746
|763
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,77
|0,12
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|0,06
|
Seans Raporu
14:20
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14:30BJKAS
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 743, 102 adet işlem
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14:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 45 kaybederek (% -0.19 ) 1, 260
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14:29
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, PKENT, ISKUR
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14:29
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, EMNIS, ISBIR
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14:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, GARAN, ASELS