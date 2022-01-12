***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
12.01.2022 17:35
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993183
BIST
17:592.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 18,06
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
17:5913,6445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1624
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,5232
17:5915,5840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1157
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,4540
17:59805,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -3,38
|Açılış
|: 805,34
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DOBUR
|118,80
|28.382.118
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|22.113.839
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.464.254
|% 9,96
|
|KRDMB
|11,49
|105.580.430
|% 9,95
|
|KRDMA
|11,49
|219.251.891
|% 9,95
|
|KRSTL
|4,10
|75.604.706
|% -9,89
|
|GEDZA
|19,19
|45.831.186
|% -9,05
|
|MMCAS
|3,38
|188.995
|% -7,90
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|PENTA
|332,50
|41.827.300
|% -5,00
|
|KRDMD
|13,20
|6.893.056.349
|% 4,43
|
|SISE
|15,24
|3.413.725.719
|% 3,25
|
|THYAO
|26,92
|2.708.068.522
|% 0,07
|
|EREGL
|31,76
|2.450.715.382
|% 0,00
|
|GARAN
|11,85
|1.886.548.272
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,20
|6.893.056.349
|% 4,43
|
|YKBNK
|3,89
|1.638.341.582
|% 3,73
|
|SISE
|15,24
|3.413.725.719
|% 3,25
|
|GARAN
|11,85
|1.886.548.272
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,38
|372.503.275
|% 0,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6220
|13,6445
|% -1,18
|
|Euro
|15,5601
|15,5840
|% -0,74
|
|Sterlin
|18,7725
|18,8667
|% 0,12
|
|Frank
|14,9146
|15,0045
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6540
|3,6723
|% -0,29
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,87
|
|Altın Gr.
|806
|806
|-2,94
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,15
|0,05
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|0,56
|
Seans Raporu
17:59
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17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
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17:56GENIL
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17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
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17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
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17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem