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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

16.10.2020 14:29
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

"SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından (YHT) Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan İş Faktoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi notu AA- olarak, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak belirlenmiştir. Her iki vade için de görünüm stabildir."




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882159


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Altın Gr. 488 488 0,46  
Cumhuriyet 3.227 3.276 24,00  
Tam 3.209 3.289 23,92  
Yarım 1.551 1.591 11,58  
Çeyrek 778 795 5,78  
Gümüş.Ons 24,38 24,42 0,10  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 0,05  
B. Petrol 42,69 42,69 -0,47  
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