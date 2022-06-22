***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
22.06.2022 10:02
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, (YDK) Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan ALJ FİNANSMAN A.Ş'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "BBB+(tur)", görünümünü "negatif" olarak revize etmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038618
BIST
12:462.573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,83
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.575
En Düşük
2.552
12:4617,3526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 17,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
12:4618,2655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
12:461.019,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.019,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler12:46
|BRKO
|1,65
|348.305
|% 10,00
|
|MAKIM
|12,75
|379.250.426
|% 8,97
|
|DGGYO
|10,95
|11.457.114
|% 8,96
|
|ORMA
|33,48
|38.234
|% 8,00
|
|AKSGY
|2,79
|19.461.495
|% 7,31
|
|UFUK
|72,10
|801.103
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|659.010
|% -9,98
|
|LIDFA
|10,31
|502.221
|% -9,96
|
|ULUSE
|170,60
|46.216.894
|% -7,43
|
|SANEL
|6,74
|2.003.872
|% -5,34
|
|THYAO
|52,50
|2.496.843.967
|% 1,16
|
|EREGL
|28,14
|1.046.370.384
|% -1,95
|
|SASA
|45,70
|721.389.696
|% 0,04
|
|SISE
|22,28
|688.085.440
|% -1,50
|
|KARSN
|7,57
|618.588.277
|% -2,07
|
|ODAS
|3,11
|323.031.991
|% -3,12
|
|YKBNK
|4,95
|487.365.995
|% -0,60
|
|KARSN
|7,57
|618.588.277
|% -2,07
|
|EKGYO
|2,63
|153.602.832
|% -0,75
|
|AKBNK
|9,18
|507.922.788
|% 0,55
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3465
|17,3526
|% 0,08
|
|Euro
|18,2490
|18,2655
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,1442
|21,2502
|% -0,35
|
|Frank
|17,8885
|17,9962
|% 0,13
|
|Riyal
|4,6106
|4,6337
|% 0,11
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-5,69
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.785
|6.888
|-39,00
|
|Tam
|6.778
|6.875
|-12,00
|
|Yarım
|3.328
|3.363
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.681
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,37
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|-0,17
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,70
|