Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

22.06.2022 10:02
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, (YDK) Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan ALJ FİNANSMAN A.Ş'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "BBB+(tur)", görünümünü "negatif" olarak revize etmiştir."




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038618


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:462.573
Değişim :  -0,11% |  -2,83
Açılış :  2.572  
Önceki Kapanış :  2.576  
En Yüksek
2.575 En Düşük
2.552
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKO 1,65 348.305 % 10,00  
MAKIM 12,75 379.250.426 % 8,97  
DGGYO 10,95 11.457.114 % 8,96  
ORMA 33,48 38.234 % 8,00  
AKSGY 2,79 19.461.495 % 7,31  
daha fazla
12:46 Alış Satış %  
Dolar 17,3465 17,3526 % 0,08  
Euro 18,2490 18,2655 % -0,01  
Sterlin 21,1442 21,2502 % -0,35  
Frank 17,8885 17,9962 % 0,13  
Riyal 4,6106 4,6337 % 0,11  
daha fazla
12:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.828 -5,69  
Altın Gr. 1.019 1.020 -1,91  
Cumhuriyet 6.785 6.888 -39,00  
Tam 6.778 6.875 -12,00  
Yarım 3.328 3.363 -6,00  
Çeyrek 1.667 1.681 -3,00  
Gümüş.Ons 21,34 21,37 -0,34  
Gümüş Gr. 11,91 11,92 -0,17  
B. Petrol 110 110 -4,70  
Seans Raporu 12:46
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru