***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.05.2020 16:57
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846293
BIST
17:36102.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 258,30
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
17:366,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
17:367,4596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
17:36376,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -5,49
|Açılış
|: 376,82
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
376,73
BIST En Aktif Hisseler
|GEDZA
|9,68
|23.972.426
|% 10,00
|
|IZMDC
|11,66
|18.204.725
|% 10,00
|
|JANTS
|68,35
|25.694.123
|% 9,98
|
|AYCES
|31,08
|1.336.403
|% 9,98
|
|MRSHL
|61,25
|4.544.805
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,94
|335.110.145
|% -12,26
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|126.733.588
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.291.132
|% -9,98
|
|GARAN
|7,59
|869.636.424
|% -1,56
|
|ASELS
|29,52
|863.816.578
|% -0,27
|
|THYAO
|11,07
|837.726.120
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,30
|573.784.410
|% -0,30
|
|AVOD
|3,15
|400.600.100
|% 5,70
|
|EKGYO
|1,37
|298.832.208
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,30
|573.784.410
|% -0,30
|
|IHLGM
|1,19
|176.492.323
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|346.856.061
|% 0,82
|
|AVOD
|3,15
|400.600.100
|% 5,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2966
|8,3382
|% 0,12
|
|Frank
|6,9859
|7,0279
|% -0,37
|
|Riyal
|1,8055
|1,8145
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-19,83
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.478
|-25,00
|
|Tam
|2.515
|2.542
|-25,60
|
|Yarım
|1.227
|1.243
|-12,50
|
|Çeyrek
|614
|622
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,15
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,74
|3,75
|-0,08
|
|B. Petrol
|36,81
|36,81
|1,06
|