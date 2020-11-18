***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.11.2020 18:43
***KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KENT.E payları 19/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889115
BIST
18:051.295
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 35,00
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.295
En Düşük
1.264
18:057,6921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0074
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6680
18:059,1315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0063
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1008
18:05463,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,42
|Açılış
|: 463,33
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|142.202.534
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|66.114.743
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.064.910
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.748.444
|% 10,00
|
|KENT
|389,90
|9.678.617
|% 9,99
|
|UZERB
|27,94
|270.627
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|329.386
|% -9,98
|
|BMELK
|20,56
|2.219.160
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|63.738.183
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,46
|416.803.512
|% -9,90
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,27
|1.777.696.618
|% 4,67
|
|THYAO
|11,70
|1.486.614.433
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,99
|1.081.003.388
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,52
|565.326.711
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6860
|7,6921
|% -0,10
|
|Euro
|9,1225
|9,1315
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,1816
|10,2327
|% 0,08
|
|Frank
|8,4144
|8,4651
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0435
|2,0537
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-6,45
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-30,00
|
|Tam
|3.086
|3.166
|-26,06
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-12,60
|
|Çeyrek
|748
|766
|-6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,04
|
|B. Petrol
|44,70
|44,70
|0,95
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HUBVC
Yüzde 7.57 oranında artışla 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 844, 795 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 04 artarak (% 2.73 ) 1, 168
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, ISBIR, KRDMD, YYAPI, LINK, DOAS, BERA, CASA, YGYO, KAPLM
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, MARTI, UZERB
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17:56
BALAT, CELHA, KRDMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında