***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2020 10:05
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875058
BIST
10:231.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,94
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.115
En Düşük
1.111
10:237,4887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:238,9035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0159
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:23472,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,85
|Açılış
|: 472,63
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:21
|CRFSA
|12,32
|2.481.778
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|748.283
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|FENER
|34,16
|28.511.820
|% -9,68
|
|RODRG
|3,50
|233.713
|% -8,62
|
|TSPOR
|5,09
|6.946.062
|% -7,12
|
|EPLAS
|15,90
|26.680
|% -6,74
|
|KRDMD
|3,14
|227.234.569
|% -0,32
|
|SISE
|6,43
|120.441.391
|% 0,00
|
|PETKM
|4,32
|62.425.165
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,47
|56.361.210
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,86
|49.444.200
|% 1,64
|
|KRDMD
|3,14
|227.234.569
|% -0,32
|
|SKBNK
|1,47
|56.361.210
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,07
|32.285.821
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,86
|49.444.200
|% 1,64
|
|CEMAS
|1,60
|36.013.242
|% 1,91
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4831
|7,4878
|% 0,05
|
|Euro
|8,8952
|8,9026
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,5942
|9,6423
|% 0,11
|
|Frank
|8,2218
|8,2713
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9898
|1,9997
|% 0,04
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|8,13
|
|Altın Gr.
|472
|473
|1,82
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,05
|
|B. Petrol
|39,49
|39,49
|-0,12
|
Seans Raporu
10:21
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