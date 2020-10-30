***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 10:01
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KENT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884794
BIST
09:551.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -15,29
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.112
09:558,3369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0486
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3369
En Düşük
8,2678
09:559,7341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0532
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7457
En Düşük
9,6423
09:55499,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,36
|Açılış
|: 499,74
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
502,43
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler09:55
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,70
|5.228.467
|% 0,00
|
|YGYO
|1,08
|54.891.066
|% 0,00
|
|POLHO
|3,92
|132.889.374
|% 0,00
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,70
|5.228.467
|% 0,00
|
|YGYO
|1,08
|54.891.066
|% 0,00
|
|POLHO
|3,92
|132.889.374
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 0,00
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 0,00
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 0,00
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3322
|8,3369
|% 0,59
|
|Euro
|9,7304
|9,7341
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,6917
|10,7453
|% 0,16
|
|Frank
|9,0477
|9,1022
|% 0,47
|
|Riyal
|2,2095
|2,2206
|% 0,37
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|1,14
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,37
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,02
|
|B. Petrol
|37,92
|37,92
|-0,34
|