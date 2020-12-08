***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2020 10:05
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892022
BIST
11:321.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,11
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.345
En Düşük
1.332
11:327,8199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0102
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7943
11:329,4894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0302
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
11:32469,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,07
|Açılış
|: 469,35
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler11:32
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SELEC
|18,16
|264.381.859
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.683.312
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.267.980
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|124.039.197
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,35
|6.741.180
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|BANVT
|37,90
|6.484.229
|% -6,14
|
|PETKM
|4,99
|1.811.756.145
|% -2,16
|
|KRDMD
|5,24
|902.586.588
|% 2,95
|
|THYAO
|12,44
|513.387.244
|% 1,39
|
|EREGL
|12,97
|441.204.509
|% 6,05
|
|SASA
|19,93
|404.060.677
|% -3,16
|
|PETKM
|4,99
|1.811.756.145
|% -2,16
|
|TSKB
|1,88
|388.010.950
|% 3,87
|
|KRDMD
|5,24
|902.586.588
|% 2,95
|
|DOHOL
|2,87
|326.193.377
|% -2,05
|
|EKGYO
|2,06
|135.562.323
|% 1,48
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8156
|7,8199
|% 0,13
|
|Euro
|9,4844
|9,4894
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,3954
|10,4475
|% -0,22
|
|Frank
|8,7455
|8,7982
|% 0,16
|
|Riyal
|2,0775
|2,0879
|% 0,08
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|3,08
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,88
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,45
|48,45
|-0,34
|
Seans Raporu
11:32
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11:48SEKFK
Yüzde 7.32 oranında artışla 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 623, 778 adet işlem
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11:47FRIGO
Yüzde 5.98 oranında artışla 22.70 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 522 adet işlem
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11:46BLCYT
Yüzde 4.72 oranında artışla 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 197, 972 adet işlem
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11:45XU100
Endeks 1, 342 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 9, 013.00 milyon TL de
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11:45RHEAG
Yüzde 9.77 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 829, 215 adet işlem