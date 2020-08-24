***KENT* *GRNYO* *ANACM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.08.2020 09:02
***KENT******GRNYO******ANACM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KENT, ANACM, GRNYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E % 659,20551 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 306,701 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) ANACM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,03909 TL Teorik Fiyat: 5,281 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır). GRNYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,025 TL Teorik Fiyat: 2,225 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870792
BIST
13:151.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 7,17
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
13:157,3727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0365
|Açılış
|: 7,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
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7,3727
En Düşük
7,2756
13:158,7327
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0938
|Açılış
|: 8,7450
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|Önceki Kapanış
|: 8,6950
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8,7327
En Düşük
8,5516
13:15461,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,44
|Açılış
|: 461,32
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler13:15
|EMKEL
|3,30
|8.660.044
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.880.496
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.971.832
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|5.010.783
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|1.895.289
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|1.264.116
|% -9,97
|
|EGCYO
|0,92
|164.034
|% -7,07
|
|BURCE
|23,00
|1.131.232
|% -6,20
|
|DZGYO
|3,31
|3.480.331
|% -5,43
|
|ORMA
|9,00
|52.727
|% -5,26
|
|PETKM
|4,15
|1.563.785.124
|% -0,95
|
|TUPRS
|85,20
|771.132.822
|% 2,77
|
|GUSGR
|6,37
|592.495.300
|% 5,64
|
|ZOREN
|2,63
|346.425.744
|% 0,38
|
|GARAN
|7,05
|301.214.958
|% -0,42
|
|PETKM
|4,15
|1.563.785.124
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,96
|293.863.623
|% 0,51
|
|ZOREN
|2,63
|346.425.744
|% 0,38
|
|GUSGR
|6,37
|592.495.300
|% 5,64
|
|GSRAY
|2,84
|261.308.184
|% 6,77
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3701
|7,3727
|% 0,50
|
|Euro
|8,7248
|8,7327
|% 1,09
|
|Sterlin
|9,6374
|9,6857
|% 0,65
|
|Frank
|8,0674
|8,1160
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9586
|1,9685
|% 0,44
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,63
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|15,63
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|7,56
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,78
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,78
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,03
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,32
|