***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.05.2022 11:32
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.05.2022
Tescil Tarihi
18.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
23.05.2022 - 10582
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketimizin 2022 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu seçimin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir. Yönetim kurulunun bu kararı 13.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanarak 18.05.2022 tarihinde Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilerek 23.05.2022 tarih ve 10582 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031681
BIST
11:252.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 17,99
|Açılış
|: 2.392
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|Önceki Kapanış
|: 2.372
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2.398
En Düşük
2.385
11:2515,9536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0808
|Açılış
|: 15,9200
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|Önceki Kapanış
|: 15,9050
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15,9720
En Düşük
15,8601
11:2516,9563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1552
|Açılış
|: 16,8900
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|Önceki Kapanış
|: 16,7700
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16,9759
En Düşük
16,8034
11:25955,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 12,49
|Açılış
|: 955,04
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|Önceki Kapanış
|: 942,56
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955,52
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler11:25
|IMASM
|51,55
|6.972.143
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.416.955
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|12.130.080
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|MNDRS
|3,32
|22.459.450
|% 8,85
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|ERSU
|3,97
|7.212.604
|% -7,46
|
|SELVA
|10,36
|5.307.460
|% -7,09
|
|POLTK
|653,40
|14.693.472
|% -7,06
|
|MRGYO
|1,24
|13.386.059
|% -6,77
|
|THYAO
|42,76
|894.756.168
|% -0,23
|
|KARSN
|5,91
|667.479.747
|% 4,97
|
|GARAN
|16,35
|625.251.663
|% 0,62
|
|ASELS
|23,46
|602.152.759
|% 2,99
|
|SISE
|19,38
|466.473.024
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,28
|253.252.424
|% 6,67
|
|KARSN
|5,91
|667.479.747
|% 4,97
|
|YKBNK
|4,37
|354.752.452
|% 0,92
|
|TSKB
|1,97
|104.719.833
|% 2,07
|
|AKBNK
|8,12
|331.111.301
|% 1,00
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9436
|15,9536
|% 0,51
|
|Euro
|16,9331
|16,9563
|% 0,92
|
|Sterlin
|19,9754
|20,0756
|% 1,05
|
|Frank
|16,3903
|16,4891
|% 1,06
|
|Riyal
|4,2392
|4,2605
|% 0,49
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|14,31
|
|Altın Gr.
|954
|955
|12,03
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|0,23
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|B. Petrol
|111
|111
|1,17
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Seans Raporu
11:25
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11:40SAYAS
Yüzde 7.76 oranında artışla 35.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 054, 309 adet işlem
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11:39XU100
Endeks 2, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 9, 367.00 milyon TL de
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