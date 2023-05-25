***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.05.2023 19:26
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.05.2023
Tescil Tarihi
25.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.05.2023 - 10838
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketimizin 2023 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu seçimin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir. Yönetim kurulunun bu kararı 17.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanarak 25.05.2023 tarihinde Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilerek 25.05.2023 tarih ve 10838 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153967
BIST
18:054.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,07
|Açılış
|: 4.440
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|Önceki Kapanış
|: 4.425
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4.471
En Düşük
4.404
18:0519,9332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0435
|Açılış
|: 21,1000
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|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9418
En Düşük
19,8779
18:0521,3823
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 22,5500
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|Önceki Kapanış
|: 22,9000
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En Yüksek
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|: -0,56%
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|Açılış
|: 1.245,06
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|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|179,30
|478.768.471
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|38.517.352
|% 10,00
|
|ALFAS
|323,90
|1.120.784.223
|% 9,98
|
|LINK
|38,38
|24.336.114
|% 9,97
|
|PAMEL
|171,00
|72.447.737
|% 9,97
|
|RODRG
|44,02
|88.970.155
|% -9,98
|
|SAMAT
|21,12
|60.397.180
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|899.448
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,02
|254.912.820
|% -9,94
|
|BURVA
|35,20
|133.717.310
|% -8,24
|
|THYAO
|134,10
|3.772.753.760
|% 0,98
|
|SASA
|48,62
|2.232.974.094
|% -4,01
|
|CWENE
|141,90
|2.022.993.895
|% 6,53
|
|EUPWR
|79,45
|2.017.784.489
|% 2,71
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
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|EKGYO
|6,46
|1.514.286.384
|% 4,70
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
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|YKBNK
|9,02
|1.342.046.696
|% 3,56
|
|AKBNK
|14,30
|1.522.538.360
|% 2,51
|
|ODAS
|5,71
|394.705.307
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9291
|19,9332
|% 0,22
|
|Euro
|21,3717
|21,3823
|% 0,02
|
|Sterlin
|24,4812
|24,6039
|% -0,17
|
|Frank
|21,9038
|22,0357
|% 0,06
|
|Riyal
|5,2992
|5,3258
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-15,24
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-6,86
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.461
|4.584
|-134,00
|
|Çeyrek
|2.237
|2.292
|-60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,79
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,61
|-0,15
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|B. Petrol
|76,03
|76,03
|-2,33
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