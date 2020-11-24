***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin İlanıŞirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, Gebze Ticaret Sicili tarafından 17.11.2020 tarihinde tescil ve 24.11.2020 tarih ve 10209 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur..Ek - 1: Son değişikliği içeren şirket esas sözleşmesiBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 17/11/2020 24/11/2020 10209http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889784BIST