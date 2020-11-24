***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
24.11.2020 17:21
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin İlanı
Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, Gebze Ticaret Sicili tarafından 17.11.2020 tarihinde tescil ve 24.11.2020 tarih ve 10209 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur..
Ek - 1: Son değişikliği içeren şirket esas sözleşmesi
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 17/11/2020 24/11/2020 10209
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889784
BIST
17:081.313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,03
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
17:087,9636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0763
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
17:089,4464
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1084
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
17:08463,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,48
|Açılış
|: 462,86
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler17:08
|BFREN
|1.340,90
|131.966.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|308.389.261
|% 10,00
|
|KONYA
|1.186,20
|180.215.517
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|278.938.887
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|8,96
|4.480.558.512
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,10
|3.045.197.745
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,93
|2.148.726.130
|% -0,34
|
|GUBRF
|46,80
|1.677.758.278
|% -6,87
|
|THYAO
|11,81
|1.503.055.866
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,10
|3.045.197.745
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,93
|2.148.726.130
|% -0,34
|
|GARAN
|8,96
|4.480.558.512
|% -1,21
|
|TSKB
|2,55
|1.003.463.443
|% 7,14
|
|SKBNK
|1,51
|584.233.684
|% 2,03
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9559
|7,9636
|% 0,97
|
|Euro
|9,4361
|9,4464
|% 1,16
|
|Sterlin
|10,5859
|10,6390
|% 1,08
|
|Frank
|8,7076
|8,7601
|% 1,18
|
|Riyal
|2,1212
|2,1318
|% 1,16
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-31,08
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.084
|3.130
|-78,00
|
|Tam
|3.063
|3.143
|-92,62
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-44,81
|
|Çeyrek
|743
|760
|-22,41
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,15
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,79
|46,79
|0,75
|
Seans Raporu
17:08
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-
17:17KRSTL
Yüzde 6.20 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 369, 654 adet işlem
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17:16FROTO
Yüzde 4.20 oranında artışla 124.00 lira fiyatla işlem gören hissede 860, 900 adet işlem
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17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 76 kaybederek (% -0.15 ) 1, 185
-
17:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRYO, KONYA, CASA, IZTAR, POLTK, AVGYO, FMIZP, ALCAR, RODRG, ERBOS
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17:15
CMBTN, BRISA, SUMAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında