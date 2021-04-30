***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088Düzeltmelerden Sonraki Tutar28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668Transferler24.668.715 -24.668.715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)539.046 38.459.125 38.998.171 38.998.171Dönem Sonu Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -9.678.547 12.055.668 391.621.556 38.459.125 500.379.259 500.379.259Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler220.000.000 38.943.796 366.683 -13.087.148 12.055.668 391.621.556 158.569.653 808.470.208 808.470.208Transferler158.569.653 -158.569.653Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.785.582 52.898.108 49.112.526 49.112.526Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler220.000.000 38.943.796 366.683 -16.872.730 12.055.668 550.191.209 52.898.108 857.582.734 857.582.734Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-91.940.769 -47.189.840Dönem Karı (Zararı)52.898.108 38.459.125Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)52.898.108 38.459.125Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler231.738 19.347.149Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 7.062.513 8.225.690Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-638.736 1.631.648Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler332.867 1.192.521Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -971.603 439.127Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.625.952 -156.153Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler735.879 -88.108Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler890.073 -68.045Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.821.429 -939.907Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.454.417 3.696.687Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-18.038 -4.798.057Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri12.385.050 161.463Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-916.532 -3.776.095Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-23.168.067 -971.016Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler20 -23.168.067 -971.016Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler816.088 14.497.778Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-370.909 835.204Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler15 -370.909 835.204İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-141.529.949 -96.683.870Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-225.982.094 -116.184.641İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-225.982.094 -116.184.641Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-28.156.833 -38.494.334Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler121.497.562 70.019.044İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)121.497.562 70.019.044İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.888.584 -12.023.939Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.888.584 -12.023.939Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-88.400.103 -38.877.596Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.887.309 -749.912Vergi İadeleri (Ödemeleri)-653.357 -7.562.332YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-57.533.156 -19.040.582Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri711.758 -761.051Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7,15 711.758 -761.051Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-58.244.914 -18.279.531Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-58.244.914 -18.279.531FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI99.424.217 56.001.859Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri103.000.000 118.900.000Kredilerden Nakit Girişleri9 103.000.000 118.900.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -59.300.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -59.300.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-440.438 98.546Ödenen Faiz-3.135.345 -3.696.687YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-50.049.708 -10.228.563Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi832.772 3.776.095NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-49.216.936 -6.452.468DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 70.834.292 36.469.805DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 21.617.356 30.017.337Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 21.617.356 70.834.292Finansal Yatırımlar20 13.469.929Ticari Alacaklar469.308.854 256.044.677İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,19 49.328.253 69.732.134İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 419.980.601 186.312.543Diğer Alacaklar36.105.951 19.392.117İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 36.105.951 19.392.117Stoklar6 210.757.625 181.629.189Peşin Ödenmiş Giderler18.106.324 6.266.675İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18.106.324 6.266.675Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.662.749 10.963.524Diğer Dönen Varlıklar75.345.337 83.469.053İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 75.345.337 83.469.053ARA TOPLAM849.374.125 628.599.527Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR849.374.125 628.599.527DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar103.107 103.107Diğer Finansal Yatırımlar103.107 103.107Maddi Duran Varlıklar7 596.667.771 547.404.040Arazi ve Arsalar1.289.456 1.289.413Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri200.483 222.492Binalar46.564.226 46.633.300Tesis, Makine ve Cihazlar171.478.796 167.606.831Taşıtlar10.273.725 11.475.546Mobilya ve Demirbaşlar1.894.336 2.054.945Özel Maliyetler1.686.150 1.797.000Yapılmakta Olan Yatırımlar363.280.599 316.324.513Kullanım Hakkı Varlıkları3.134.848 3.377.145Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.553.520 2.803.267Diğer Haklar4.553.520 2.803.267Peşin Ödenmiş Giderler0 2.940.449İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 2.940.449Ertelenmiş Vergi Varlığı17 73.409.178 66.324.739Diğer Duran Varlıklar18.847.856 26.551.832İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10 18.847.856 26.551.832TOPLAM DURAN VARLIKLAR696.716.280 649.504.579TOPLAM VARLIKLAR1.546.090.405 1.278.104.106KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar104.571.898 1.434.997İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar104.571.898 1.434.997Banka Kredileri9 103.000.000 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.571.898 1.434.997Ticari Borçlar511.295.748 389.816.224İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,19 12.479.555 1.944.602İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 498.816.193 387.871.622Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.310.396 12.670.542Diğer Borçlar0 4.205İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 4.205Türev Araçlar214.297 9.912.435Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.601.002 98.897İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.601.002 98.897Kısa Vadeli Karşılıklar21.163.765 21.436.664Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 8.267.157 9.430.129Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 12.896.608 12.006.535Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler936.892 5.177.888İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 936.892 5.177.888ARA TOPLAM656.093.998 440.551.852TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER656.093.998 440.551.852UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.634.688 2.046.580İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.634.688 2.046.580Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.634.688 2.046.580Uzun Vadeli Karşılıklar30.778.985 27.035.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 30.778.985 27.035.466TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.413.673 29.082.046TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER688.507.671 469.633.898ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar857.582.734 808.470.208Ödenmiş Sermaye220.000.000 220.000.000Sermaye Düzeltme Farkları38.943.796 38.943.796Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları366.683 366.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-16.872.730 -13.087.148Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.872.730 -13.087.148Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.872.730 -13.087.148Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.055.668 12.055.668Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları550.191.209 391.621.556Net Dönem Karı veya Zararı52.898.108 158.569.653TOPLAM ÖZKAYNAKLAR857.582.734 808.470.208TOPLAM KAYNAKLAR1.546.090.405 1.278.104.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 412.213.908 333.315.743Satışların Maliyeti12 -293.786.302 -240.848.535TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12 118.427.606 92.467.208BRÜT KAR (ZARAR)118.427.606 92.467.208Genel Yönetim Giderleri13 -16.801.394 -13.899.932Pazarlama Giderleri13 -36.695.905 -27.644.138Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 14.889.221 9.730.483Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -34.083.699 -14.873.742ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.735.829 45.779.879Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 404.762 5.083.188FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)46.140.591 50.863.067Finansman Gelirleri16 17.401.177 6.971.521Finansman Giderleri16 -9.827.572 -4.877.685SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)53.714.196 52.956.903Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-816.088 -14.497.778Dönem Vergi (Gideri) Geliri-6.954.132 -17.836.613Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 6.138.044 3.338.835SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)52.898.108 38.459.125DÖNEM KARI (ZARARI)52.898.108 38.459.125Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları52.898.108 38.459.125Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.785.582 539.046Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.731.977 673.808Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler946.395 -134.762Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 946.395 -134.762Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.785.582 539.046TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.112.526 38.998.171Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları49.112.526 38.998.171http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933512BIST