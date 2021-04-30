***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 18:12
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668
Transferler
24.668.715 -24.668.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
539.046 38.459.125 38.998.171 38.998.171
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -9.678.547 12.055.668 391.621.556 38.459.125 500.379.259 500.379.259
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
220.000.000 38.943.796 366.683 -13.087.148 12.055.668 391.621.556 158.569.653 808.470.208 808.470.208
Transferler
158.569.653 -158.569.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.785.582 52.898.108 49.112.526 49.112.526
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000.000 38.943.796 366.683 -16.872.730 12.055.668 550.191.209 52.898.108 857.582.734 857.582.734
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-91.940.769 -47.189.840
Dönem Karı (Zararı)
52.898.108 38.459.125
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
52.898.108 38.459.125
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
231.738 19.347.149
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 7.062.513 8.225.690
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-638.736 1.631.648
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
332.867 1.192.521
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -971.603 439.127
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.625.952 -156.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
735.879 -88.108
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
890.073 -68.045
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.821.429 -939.907
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.454.417 3.696.687
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-18.038 -4.798.057
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
12.385.050 161.463
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-916.532 -3.776.095
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-23.168.067 -971.016
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -23.168.067 -971.016
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
816.088 14.497.778
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-370.909 835.204
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 -370.909 835.204
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-141.529.949 -96.683.870
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-225.982.094 -116.184.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-225.982.094 -116.184.641
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-28.156.833 -38.494.334
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
121.497.562 70.019.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
121.497.562 70.019.044
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.888.584 -12.023.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.888.584 -12.023.939
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-88.400.103 -38.877.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.887.309 -749.912
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-653.357 -7.562.332
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.533.156 -19.040.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
711.758 -761.051
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,15 711.758 -761.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.244.914 -18.279.531
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.244.914 -18.279.531
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.424.217 56.001.859
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.000.000 118.900.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 103.000.000 118.900.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -59.300.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -59.300.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-440.438 98.546
Ödenen Faiz
-3.135.345 -3.696.687
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.049.708 -10.228.563
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
832.772 3.776.095
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.216.936 -6.452.468
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 70.834.292 36.469.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.617.356 30.017.337
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.617.356 70.834.292
Finansal Yatırımlar
20 13.469.929
Ticari Alacaklar
469.308.854 256.044.677
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 49.328.253 69.732.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 419.980.601 186.312.543
Diğer Alacaklar
36.105.951 19.392.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 36.105.951 19.392.117
Stoklar
6 210.757.625 181.629.189
Peşin Ödenmiş Giderler
18.106.324 6.266.675
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.106.324 6.266.675
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.662.749 10.963.524
Diğer Dönen Varlıklar
75.345.337 83.469.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 75.345.337 83.469.053
ARA TOPLAM
849.374.125 628.599.527
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
849.374.125 628.599.527
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Diğer Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Maddi Duran Varlıklar
7 596.667.771 547.404.040
Arazi ve Arsalar
1.289.456 1.289.413
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
200.483 222.492
Binalar
46.564.226 46.633.300
Tesis, Makine ve Cihazlar
171.478.796 167.606.831
Taşıtlar
10.273.725 11.475.546
Mobilya ve Demirbaşlar
1.894.336 2.054.945
Özel Maliyetler
1.686.150 1.797.000
Yapılmakta Olan Yatırımlar
363.280.599 316.324.513
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.134.848 3.377.145
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.553.520 2.803.267
Diğer Haklar
4.553.520 2.803.267
Peşin Ödenmiş Giderler
0 2.940.449
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 2.940.449
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 73.409.178 66.324.739
Diğer Duran Varlıklar
18.847.856 26.551.832
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 18.847.856 26.551.832
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
696.716.280 649.504.579
TOPLAM VARLIKLAR
1.546.090.405 1.278.104.106
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.571.898 1.434.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.571.898 1.434.997
Banka Kredileri
9 103.000.000 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.571.898 1.434.997
Ticari Borçlar
511.295.748 389.816.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,19 12.479.555 1.944.602
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 498.816.193 387.871.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.310.396 12.670.542
Diğer Borçlar
0 4.205
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 4.205
Türev Araçlar
214.297 9.912.435
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.601.002 98.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.601.002 98.897
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.163.765 21.436.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 8.267.157 9.430.129
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 12.896.608 12.006.535
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
936.892 5.177.888
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 936.892 5.177.888
ARA TOPLAM
656.093.998 440.551.852
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
656.093.998 440.551.852
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.634.688 2.046.580
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.634.688 2.046.580
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.634.688 2.046.580
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.778.985 27.035.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 30.778.985 27.035.466
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.413.673 29.082.046
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
688.507.671 469.633.898
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
857.582.734 808.470.208
Ödenmiş Sermaye
220.000.000 220.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.943.796 38.943.796
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
366.683 366.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.872.730 -13.087.148
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.872.730 -13.087.148
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.872.730 -13.087.148
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.055.668 12.055.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
550.191.209 391.621.556
Net Dönem Karı veya Zararı
52.898.108 158.569.653
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
857.582.734 808.470.208
TOPLAM KAYNAKLAR
1.546.090.405 1.278.104.106
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 412.213.908 333.315.743
Satışların Maliyeti
12 -293.786.302 -240.848.535
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12 118.427.606 92.467.208
BRÜT KAR (ZARAR)
118.427.606 92.467.208
Genel Yönetim Giderleri
13 -16.801.394 -13.899.932
Pazarlama Giderleri
13 -36.695.905 -27.644.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 14.889.221 9.730.483
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -34.083.699 -14.873.742
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.735.829 45.779.879
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 404.762 5.083.188
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.140.591 50.863.067
Finansman Gelirleri
16 17.401.177 6.971.521
Finansman Giderleri
16 -9.827.572 -4.877.685
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.714.196 52.956.903
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-816.088 -14.497.778
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.954.132 -17.836.613
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 6.138.044 3.338.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.898.108 38.459.125
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.898.108 38.459.125
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
52.898.108 38.459.125
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.785.582 539.046
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.731.977 673.808
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
946.395 -134.762
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 946.395 -134.762
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.785.582 539.046
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.112.526 38.998.171
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
49.112.526 38.998.171
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933512
BIST