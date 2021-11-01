***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088Düzeltmelerden Sonraki Tutar28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088Transferler24.668.715 -24.668.715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.256.357 0 116.065.987 112.809.630 112.809.630Sermaye Arttırımı191.022.339 366.683 191.389.022 191.389.022Dönem Sonu Bakiyeler220.000.000 38.943.796 366.683 -13.473.950 12.055.668 391.621.556 116.065.987 765.579.740 765.579.740Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler220.000.000 38.943.796 366.683 -13.087.148 12.055.668 391.621.556 158.569.653 808.470.208 808.470.208Transferler158.569.653 -158.569.653Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.028.997 0 107.564.218 102.535.221 102.535.221Dönem Sonu Bakiyeler220.000.000 38.943.796 366.683 -18.116.145 12.055.668 550.191.209 107.564.218 911.005.429 911.005.429Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-640.357 21.535.645Dönem Karı (Zararı)107.564.218 116.065.987Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)107.564.218 116.065.987Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler85.702.118 40.206.307Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler38.115.201 24.986.855Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.824.386 -419.382Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler823.330 111.506Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 3.001.056 -530.888Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.276.064 10.484.143Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 6.295.204 6.417.359Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.419.125 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.399.985 4.066.784Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23.360.106 13.321.250Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25.008.711 13.321.250Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-2.471.935 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri823.330 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler212.572 -1.049.995Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.213.028 -9.176.773Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler20 -10.213.028 -9.176.773Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23.614.785 1.952.271Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-487.968 107.938Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler15 -487.968 107.938İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-181.705.291 -126.347.681Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-157.115.479 -90.129.365İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-157.115.479 -90.129.365Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-52.269.723 -29.717.771Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.270.334 -29.199.531İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21.270.334 -29.199.531İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.409.577 22.698.986Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)6.409.577 22.698.986Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.561.045 29.924.613Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler8 -5.032.539 -4.934.221Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.168.863 -3.454.747YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-95.052.186 -95.714.903Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.218.733 8.832.140Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.218.733 8.832.140Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-96.270.919 -104.547.043Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -96.270.919 -104.547.043FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI71.681.327 127.700.897Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri191.389.022Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri191.389.022Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri97.500.000 10.000.000Kredilerden Nakit Girişleri9 97.500.000 10.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -59.300.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -59.300.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.147.883 -1.314.399Ödenen Faiz16 -23.670.790 -13.073.726YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.011.216 53.521.639Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-242.192 1.015.139NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.253.408 54.536.778DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 70.834.292 30.212.670DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 46.580.884 84.749.448Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 46.580.884 70.834.292Ticari Alacaklar411.513.496 256.044.677İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 69.783.934 69.732.134İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 341.729.562 186.312.543Diğer Alacaklar4 31.029.069 19.392.117İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 31.029.069 19.392.117Türev Araçlar20 5.466.942 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar20 5.466.942 0Stoklar6 230.897.856 181.629.189Peşin Ödenmiş Giderler11.691.666 6.266.675İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.691.666 6.266.675Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar808.080 10.963.524Diğer Dönen Varlıklar10 79.764.827 83.469.053İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 79.764.827 83.469.053ARA TOPLAM817.752.820 628.599.527TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR817.752.820 628.599.527DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar103.107 103.107Diğer Finansal Yatırımlar103.107 103.107Maddi Duran Varlıklar7 607.600.989 547.404.040Arazi ve Arsalar1.289.413 1.289.413Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri194.389 222.492Binalar76.248.194 46.633.300Tesis, Makine ve Cihazlar467.770.663 167.606.831Taşıtlar8.502.471 11.475.546Mobilya ve Demirbaşlar5.205.288 2.054.945Özel Maliyetler1.460.755 1.797.000Yapılmakta Olan Yatırımlar46.929.816 316.324.513Kullanım Hakkı Varlıkları2.501.022 3.377.145Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.344.036 2.803.267Diğer Haklar2.344.036 2.803.267Peşin Ödenmiş Giderler0 2.940.449İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 2.940.449Ertelenmiş Vergi Varlığı17 68.458.101 66.324.739Diğer Duran Varlıklar17.292.256 26.551.832İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10 17.292.256 26.551.832TOPLAM DURAN VARLIKLAR698.299.511 649.504.579TOPLAM VARLIKLAR1.516.052.331 1.278.104.106KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar100.290.315 1.434.997İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar100.290.315 1.434.997Banka Kredileri9 97.500.000 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.790.315 1.434.997Ticari Borçlar408.614.623 389.816.224İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 3.105.494 1.944.602İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 405.509.129 387.871.622Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.318.068 12.670.542Diğer Borçlar6.542 4.205İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.542 4.205Türev Araçlar5.166.349 9.912.435Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar20 5.166.349 9.912.435Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.658.095 98.897İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.658.095 98.897Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.166.591 0Kısa Vadeli Karşılıklar22.959.684 21.436.664Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 9.972.289 9.430.129Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 12.987.395 12.006.535Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler592.530 5.177.888İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 592.530 5.177.888ARA TOPLAM569.772.797 440.551.852TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER569.772.797 440.551.852UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.288.322 2.046.580İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.288.322 2.046.580Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.288.322 2.046.580Uzun Vadeli Karşılıklar33.985.783 27.035.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 33.985.783 27.035.466TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.274.105 29.082.046TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER605.046.902 469.633.898ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar911.005.429 808.470.208Ödenmiş Sermaye220.000.000 220.000.000Sermaye Düzeltme Farkları38.943.796 38.943.796Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları366.683 366.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-18.116.145 -13.087.148Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.116.145 -13.087.148Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.116.145 -13.087.148Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.055.668 12.055.668Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları550.191.209 391.621.556Net Dönem Karı veya Zararı107.564.218 158.569.653TOPLAM ÖZKAYNAKLAR911.005.429 808.470.208TOPLAM KAYNAKLAR1.516.052.331 1.278.104.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.287.882.867 929.845.168 421.145.507 270.466.680Satışların Maliyeti12 -967.884.223 -667.552.590 -344.866.579 -200.974.553TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)319.998.644 262.292.578 76.278.928 69.492.127BRÜT KAR (ZARAR)319.998.644 262.292.578 76.278.928 69.492.127Genel Yönetim Giderleri13 -46.240.148 -38.853.101 -13.940.796 -13.933.334Pazarlama Giderleri13 -118.798.847 -102.542.207 -34.731.659 -33.555.902Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 33.900.482 31.324.842 10.227.624 13.233.537Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -38.929.368 -36.628.719 -1.418.886 -16.135.053ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)149.930.763 115.593.393 36.415.211 19.101.375Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 544.152 197.493 12.276 197.493Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -61.491 -89.555 -61.491 7.362.344FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)150.413.424 115.701.331 36.365.996 26.661.212Finansman Gelirleri16 18.046.603 23.987.320 -3.230.251 13.752.361Finansman Giderleri16 -44.447.615 -21.670.393 -19.202.711 -5.351.398SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)124.012.412 118.018.258 13.933.034 35.062.175Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.448.194 -1.952.271 -8.181.024 3.487.370Dönem Vergi (Gideri) Geliri-17.324.307 -5.581.427 -7.904.277 9.578.057Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 876.113 3.629.156 -276.747 -6.090.687SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)107.564.218 116.065.987 5.752.010 38.549.545DÖNEM KARI (ZARARI)107.564.218 116.065.987 5.752.010 38.549.545Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları107.564.218 116.065.987 5.752.010 38.549.545Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Basit ve sulandırılmış pay başına kazanç 21 0,49000000 0,53000000 0,03000000 0,20000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.028.997 -3.256.357 -691.486 -1.569.720Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -6.286.246 -4.070.446 -864.357 -1.962.150Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.257.249 814.089 172.871 392.430Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 1.257.249 814.089 172.871 392.430Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.028.997 -3.256.357 -691.486 -1.569.720TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)102.535.221 112.809.630 5.060.524 36.979.825Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları102.535.221 112.809.630 5.060.524 36.979.825http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973541BIST