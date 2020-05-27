***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
27.05.2020 15:31
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Uluçınar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak
Mali Tablonun Verilme Tarihi
27/05/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi'nin ekinde Uluçınar Vergi Dairesi'ne sunduğu Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
Söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846906
BIST
15:18105.259
En Yüksek
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|721.715.388
|% 2,80
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|635.364.923
|% 8,37
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|TUPRS
|83,80
|628.410.085
|% 4,55
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|EKGYO
|1,44
|290.236.116
|% 5,88
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|GSRAY
|2,94
|395.136.483
|% 9,29
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|GARAN
|7,63
|965.886.374
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|THYAO
|12,22
|1.446.715.882
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|TSPOR
|5,50
|582.158.592
|% 6,18
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|% 0,63
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|6,9547
|6,9966
|% 0,61
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|Riyal
|1,7988
|1,8078
|% 1,17
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|Alış
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|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-10,77
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|Altın Gr.
|371
|371
|2,14
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|Cumhuriyet
|2.406
|2.435
|4,20
|
|Tam
|2.477
|2.498
|4,50
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|Yarım
|1.209
|1.221
|2,10
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|Çeyrek
|604
|611
|1,60
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|Gümüş.Ons
|17,03
|17,05
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,03
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|B. Petrol
|35,46
|35,46
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