***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteUluçınar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki OlarakMali Tablonun Verilme Tarihi27/05/2020AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi'nin ekinde Uluçınar Vergi Dairesi'ne sunduğu Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.Söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846906BIST