***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
18.08.2020 14:27
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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14.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Tarafından Onaylanan Bedelli Sermaye Artırım İzahnamesi
Şirketimizin 330.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde 28.977.661 TL olan çıkarılmış sermayesinin %659,20 oranında artırılarak 220.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.08.2020 tarihinde onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
Ek-1: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname.
Ek-2: Sınırlı bağımsız denetimden geçen 30.06.2020 tarihli finansal tablolar.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869660
BIST
14:481.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 8,58
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.099
En Düşük
1.084
14:487,3967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3688
14:488,8096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0531
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8096
En Düşük
8,7426
14:48477,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 6,29
|Açılış
|: 477,12
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,89
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler14:46
|RTALB
|57,20
|661.576.666
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|88.704.424
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|5.943.992
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|327.686
|% 9,99
|
|HUBVC
|18,63
|43.433.625
|% 9,98
|
|RALYH
|13,05
|25.448.849
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|10.703.357
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,50
|1.690.821
|% -9,52
|
|EGCYO
|0,97
|279.191
|% -8,49
|
|SILVR
|4,16
|166.968.508
|% -7,56
|
|GARAN
|7,10
|864.008.394
|% 2,01
|
|RTALB
|57,20
|661.576.666
|% 10,00
|
|ASELS
|17,87
|498.574.350
|% 0,17
|
|GUSGR
|5,88
|496.650.761
|% 5,38
|
|KRDMD
|2,86
|368.621.810
|% 0,35
|
|KRDMD
|2,86
|368.621.810
|% 0,35
|
|EKGYO
|1,92
|244.535.081
|% -0,52
|
|GARAN
|7,10
|864.008.394
|% 2,01
|
|GUSGR
|5,88
|496.650.761
|% 5,38
|
|CEMAS
|1,60
|115.894.720
|% 3,90
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3939
|7,3966
|% 0,17
|
|Euro
|8,8034
|8,8100
|% 0,61
|
|Sterlin
|9,7115
|9,7602
|% 0,78
|
|Frank
|8,1365
|8,1855
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9658
|1,9756
|% 0,27
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.006
|20,76
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,28
|
|Cumhuriyet
|3.165
|3.213
|34,00
|
|Tam
|3.152
|3.232
|31,60
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|15,29
|
|Çeyrek
|764
|782
|7,64
|
|Gümüş.Ons
|28,08
|28,12
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,70
|0,17
|
|B. Petrol
|45,23
|45,23
|-0,14
|