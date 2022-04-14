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***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.04.2022 14:43
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 yılı Kâr Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 14.04.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KENT, TRAKENTW91A2 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KENT, TRAKENTW91A2 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu Karar No: 2022/09
Yönetim Kurulu Karar Tarih: 14.04.2022
"SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak hazırlanan, sunum esasları, SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 221.857.587,00 TL tutarında "Net Dönem Kârı" oluştuğu, ancak söz konusu tutarın 12.04.2021 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan yeni üretim hatları yatırım projesinin finansmanı için bankalardan sağlanan kısa vadeli borçların geri ödemesinde kullanıldığı ve mevcut ekonomik şartlar göz önüne alındığında, Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket'in nakit akışını optimize etmek ve finansman giderlerini minimumda tutmak amacıyla, Genel Kurul'a, kâr payı dağıtımı yapılmamasına ilişkin öneride bulunulmasına karar vermiştir."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020536


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