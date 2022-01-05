***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2022 16:33
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Fabrika Direktörü olarak görev yapan İBRAHİM KAYA, İcracı Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin devam etmesi kaydıyla, bölgesel bir pozisyon olan Üretim Değişim Yönetimi Direktörü olarak atanmıştır boşalan Fabrika Direktörlüğü pozsiyonuna ise Şirketimizde Sürekli İyileştirme Müdürü olarak görev yapmakta olan EKREM ÇINAR'ın atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989011
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 41,70
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
2.007
En Düşük
1.955
18:0513,6335
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,2260
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6458
En Düşük
13,2821
18:0515,4953
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,3435
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4953
En Düşük
15,0100
18:05796,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 14,18
|Açılış
|: 796,70
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
800,42
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|18,26
|35.029.599
|% 10,00
|
|IDGYO
|2,09
|3.322.428
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|4.517.836
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|2.409.592
|% 10,00
|
|AGYO
|3,20
|118.434.179
|% 9,97
|
|ELITE
|24,48
|37.238.389
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|37.170.625
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,82
|53.485.826
|% -7,06
|
|SANFM
|27,80
|20.493.215
|% -7,02
|
|KLKIM
|17,96
|82.515.540
|% -6,36
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 4,82
|
|EREGL
|30,86
|2.597.778.492
|% 2,12
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,17
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 7,94
|
|SISE
|14,41
|1.354.775.742
|% 1,05
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 7,94
|
|YKBNK
|3,51
|626.648.902
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,29
|376.251.868
|% 1,33
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,17
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 4,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5966
|13,6335
|% 1,69
|
|Euro
|15,4103
|15,4953
|% 2,27
|
|Sterlin
|18,3834
|18,4756
|% 1,68
|
|Frank
|14,7629
|14,8518
|% 1,32
|
|Riyal
|3,6046
|3,6227
|% 1,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|9,94
|
|Altın Gr.
|793
|794
|11,10
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,17
|
|B. Petrol
|81,31
|81,31
|1,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 545 adet işlem
-
17:58BSOKE
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 733, 467 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 456, 725 adet işlem
-
17:56KRSTL
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 644, 293 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 1.90 ) 2, 198