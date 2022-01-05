***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Fabrika Direktörü olarak görev yapan İBRAHİM KAYA, İcracı Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin devam etmesi kaydıyla, bölgesel bir pozisyon olan Üretim Değişim Yönetimi Direktörü olarak atanmıştır boşalan Fabrika Direktörlüğü pozsiyonuna ise Şirketimizde Sürekli İyileştirme Müdürü olarak görev yapmakta olan EKREM ÇINAR'ın atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989011BIST