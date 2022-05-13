***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 13.05.2022 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı yaparakYönetim Kurulu Başkanlığına Hossam Ahmed AshourYönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet İhsan KaragözYönetim Kurulu üyeliklerineİcracı Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Çınarİcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Haluk EldemBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aslı GünelBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evrim Kuran'ın seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030301BIST