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***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.05.2020 14:23
GÜNCEL HABERLER



***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 28.977.661
Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KENT, TRAKENTW91A2 28.977.661 191.022.339,000 659,20551 1,00 KENT, TRAKENTW91A2 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 28.977.661 191.022.339,000 659,20551

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Ek Açıklamalar:
Büyüyen Kuzey Amerika iş birimi tarafından gelen talep üzerine Şirket'in Gebze fabrikasında hali hazırda bulunan yumuşak şeker üretiminde kapasite arttırmak amacıyla, alt gruplarıyla birlikte planlanan 351 milyon TL civarında sabit kıymet yatırımı ile yeni bir üretim hattı devreye alınması onaylanmıştır. Bu kapsamda Yönetim Kurulumuz 12.05.2020 tarih ve 2020/10 sayılı karar ile:
1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirket'in 330.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde 28.977.661 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 191.022.339 TL artırılarak 220.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
3. Artırılan 191.022.339 TL sermayeyi temsil eden 0,01 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 19.102.233.900 adet payın tamamının nama yazılı olarak ihracına, Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,
4. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesi tahtında Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının, sermaye artırımı öncesinde sahip oldukları pay oranında artan sermayeden hisse almak suretiyle kullandırılmasına,
5. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 30 (otuz) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
6. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasına sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere borsada satış yöntemi kullanılarak Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
7. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ile ilgili diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
karar vermiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kent_KAP Duyurusu No.6_Sermaye_Artirimi_YKK.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844419


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