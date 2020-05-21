***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.05.2020 10:57
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 28.977.661
Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KENT, TRAKENTW91A2 28.977.661 191.022.339,000 659,20551 1,00 KENT, TRAKENTW91A2 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 28.977.661 191.022.339,000 659,20551
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 20.05.2020
Ek Açıklamalar
SPK Başvuru Tarihi: 20.05.2020
Ek Açıklamalar:
Şirketimizin 330.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde 28.977.661 TL olan çıkarılmış sermayesinin %659,20 oranında bedelli artırılarak 220.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla izahname onayı için 20.05.2020 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kent_KAP Duyurusu No.6_Sermaye_Artirimi_YKK.pdf
EK: 2 Ticaret Sicil Tescil Yazısı.pdf
EK: 3 Kent_SPK_Fonun Kullanım Yeri YKK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846169
BIST