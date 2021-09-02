***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)CADBURY SCHWEPPES OVERSEAS LIMITED 218.808.995,34 TRY 99,46DİĞER 1.191.004,66 TRY 0,54Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 1 TRY 220000000 TRY 100 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961416BIST