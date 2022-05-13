***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.05.2022 19:12
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HOSSAM AHMED ASHOUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 13.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET İHSAN KARAGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 13.05.2019 İcrada Görevli Genel Müdür (Ülke Direktörü) Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
EKREM ÇINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 13.05.2022 İcrada Görevli Sürekli İyileştirme Müdürü, Fabrika Direktörü - Hayır 0 Yok Bağımsız Üye Değil - Hayır -
MEHMET HALUK ELDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 13.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ASLI GÜNEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.05.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Denetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
EVRİM KURAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 13.05.2022 İcrada Görevli Değil Yok Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Gençlik Kurulları Temsilcilsi, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi,Yanındayız Derneği Üyesi ve Yetkin Gençler Eğitim Kooperatifi Kurucu Üyesi Hayır 0 Yok Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030419
BIST
18:052.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 28,25
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.427
En Düşük
2.397
18:0515,4767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0927
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
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15,5144
En Düşük
15,3668
18:0516,1425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1367
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
18:05900,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,84
|Açılış
|: 900,37
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|40,48
|108.621.154
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.716.091
|% 10,00
|
|DURDO
|22,66
|41.817.146
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|41.056.533
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|300.323.565
|% 9,99
|
|UFUK
|40,88
|935.702
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|3.234.985
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|2.217.301
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|143.613.030
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|230.105.112
|% -9,95
|
|THYAO
|42,48
|3.862.950.371
|% 1,48
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|SISE
|19,71
|2.150.492.372
|% 0,56
|
|KRDMD
|15,67
|1.467.550.845
|% -0,63
|
|TUPRS
|256,20
|1.265.030.647
|% 1,55
|
|DOHOL
|3,81
|1.113.019.360
|% 4,67
|
|EKGYO
|2,69
|534.862.648
|% 0,75
|
|KARSN
|5,33
|885.726.983
|% 4,51
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,55
|619.405.483
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4745
|15,4875
|% 0,67
|
|Euro
|16,1341
|16,1400
|% 0,84
|
|Sterlin
|18,8978
|18,9926
|% 1,19
|
|Frank
|15,3943
|15,4871
|% 0,95
|
|Riyal
|4,1146
|4,1352
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-10,90
|
|Altın Gr.
|900
|901
|0,96
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-16,00
|
|Tam
|6.075
|6.231
|-8,35
|
|Yarım
|2.936
|3.014
|-4,04
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,05
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,45
|0,23
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,52
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DERIM
Yüzde 5.47 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 391, 839 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, FROTO, TOASO
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 57 artarak (% 1.15 ) 2, 169
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, BRMEN, GZNMI, ULUUN, KRONT, KONKA, EMNIS, GSDHO, IMASM, GLBMD
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, UFUK, KAPLM, SELVA, LIDFA