***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHOSSAM AHMED ASHOUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 13.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMEHMET İHSAN KARAGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 13.05.2019 İcrada Görevli Genel Müdür (Ülke Direktörü) Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırEKREM ÇINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 13.05.2022 İcrada Görevli Sürekli İyileştirme Müdürü, Fabrika Direktörü - Hayır 0 Yok Bağımsız Üye Değil - Hayır -MEHMET HALUK ELDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 13.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırASLI GÜNEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.05.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Denetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıEVRİM KURAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 13.05.2022 İcrada Görevli Değil Yok Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Gençlik Kurulları Temsilcilsi, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi,Yanındayız Derneği Üyesi ve Yetkin Gençler Eğitim Kooperatifi Kurucu Üyesi Hayır 0 Yok Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030419BIST