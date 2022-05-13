***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 13.05.2022 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı yaparak Yönetim Kurulu Başkanlığına Hossam Ahmed Ashour , Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet İhsan Karagöz'ün seçilmesineSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan bu komitelere,1- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ASLI GÜNEL'in ve üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi EVRİM KURAN ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi BEYHAN ARMAĞAN'ın seçilmesine,2-Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ASLI GÜNEL'in ,üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi EVRİM KURAN'ın seçilmesine3-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ASLI GÜNEL'in,üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi EVRİM KURAN'ın seçilmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030302BIST