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***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

13.05.2022 17:20
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Yönetim Kurulumuz 13.05.2022 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı yaparak Yönetim Kurulu Başkanlığına Hossam Ahmed Ashour , Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet İhsan Karagöz'ün seçilmesine 
Sermaye  Piyasası Kurulu'nun  Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan bu komitelere,
1- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ASLI GÜNEL'in ve üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi EVRİM KURAN ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi BEYHAN ARMAĞAN'ın seçilmesine,
2-Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  ASLI GÜNEL'in ,üyeliğine  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi EVRİM KURAN'ın seçilmesine
3-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ASLI GÜNEL'in,üyeliğine  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi EVRİM KURAN'ın seçilmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030302


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