***KERVN* *AKBNK*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2020 19:29
***KERVN******AKBNK*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akbank T.A.Ş. ile Şirketimiz arasında akdedilen Genel Kredi Sözleşmelerinden doğan borçların ifasına ilişkin olarak taraflar arasında ikili görüşmeler gerçekleştirilmiş, ancak anılan sulh görüşmeleri neticesinde taraflar arasında bir anlaşma sağlanamamıştır. Akbank tarafından Beyoğlu 23. Noterliği aracılığı ile keşide edilen 30.10.2020 tarih ve 16795 yevmiye numaralı ihtarname ile akdedilen Genel Kredi Sözleşmelerinden doğan borçlarına teminat olarak Şirketimize bağlı Şirketlerden olan Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan rehin sözleşmesi çerçevesinde Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin maliki olduğu ve Şirketimizin %7,46'sına tekabül eden 43.873.237 adet hamiline yazılı hisse senedinin Borsa İstanbul'da 30.10.2020 tarihinden itibaren re'sen satılmaya başlanacağını ihtar etmiştir. İlgili ihtarnameye karşılık olarak Şirketimiz tarafından cevabi ihtarname keşide edilmiştir Şirketimiz tarafından Akbank T.A.Ş.'ye yasal yükümlülükleri hatırlatılmış olup, anılan ihtarname ile tarafımıza satışının yapılacağını bildirdikleri Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin maliki olduğu hisse senetlerinin blok halinde satışı işleminden ötürü Şirketimiz ve yatırımcılarının uğrayabileceği zararlara da dikkat çekilmiştir. Gelinen noktada Akbank T.A.Ş. Şirketimize bağlı Şirketlerden olan Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan rehin sözleşmesi çerçevesinde Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin maliki olduğu rehinli hisselerin paraya çevrilmesi amacıyla satışına başlamıştır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine saygılarımızla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887385
BIST
18:051.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 39,58
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
18:058,1069
En Yüksek
|Değişim
|: -4,84%
|| -0,4124
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
18:059,5892
En Yüksek
|Değişim
|: -5,30%
|| -0,5372
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
18:05488,20
En Yüksek
|Değişim
|: -8,72%
|| -46,62
|Açılış
|: 488,20
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
483,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,51
|126.494.379
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.363.956
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|20.275.981
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|155.286.032
|% 10,00
|
|TAVHL
|15,95
|334.807.371
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|EUYO
|8,46
|1.247.537
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,90
|364.501
|% -10,00
|
|TACTR
|9,54
|909.847
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|277.810.490
|% -9,97
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 7,16
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|THYAO
|10,68
|1.747.757.744
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|TUPRS
|82,30
|1.285.725.745
|% 6,40
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 7,16
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|KRDMD
|3,48
|988.065.470
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1052
|8,1069
|% -4,84
|
|Euro
|9,5738
|9,5892
|% -5,30
|
|Sterlin
|10,6833
|10,7368
|% -4,37
|
|Frank
|8,8989
|8,9525
|% -5,61
|
|Riyal
|2,1666
|2,1774
|% -4,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-90,56
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-46,53
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-1,82
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,76
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|3,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 73 artarak (% 3.59 ) 1, 349
-
17:59DNISI
Yüzde 6.11 oranında artışla 11.29 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 397 adet işlem
-
17:55OYAKC
Yüzde 6.93 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 782, 300 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 21 üstünde . İşlem hacmi 31, 855.00 milyon TL de
-
17:50CLEBI
Yüzde 9.97 oranında artışla 82.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 136 adet işlem