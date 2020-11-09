***KERVN* *AKBNK*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN******AKBNK*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAkbank T.A.Ş. ile Şirketimiz arasında akdedilen Genel Kredi Sözleşmelerinden doğan borçların ifasına ilişkin olarak taraflar arasında ikili görüşmeler gerçekleştirilmiş, ancak anılan sulh görüşmeleri neticesinde taraflar arasında bir anlaşma sağlanamamıştır. Akbank tarafından Beyoğlu 23. Noterliği aracılığı ile keşide edilen 30.10.2020 tarih ve 16795 yevmiye numaralı ihtarname ile akdedilen Genel Kredi Sözleşmelerinden doğan borçlarına teminat olarak Şirketimize bağlı Şirketlerden olan Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan rehin sözleşmesi çerçevesinde Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin maliki olduğu ve Şirketimizin %7,46'sına tekabül eden 43.873.237 adet hamiline yazılı hisse senedinin Borsa İstanbul'da 30.10.2020 tarihinden itibaren re'sen satılmaya başlanacağını ihtar etmiştir. İlgili ihtarnameye karşılık olarak Şirketimiz tarafından cevabi ihtarname keşide edilmiştir Şirketimiz tarafından Akbank T.A.Ş.'ye yasal yükümlülükleri hatırlatılmış olup, anılan ihtarname ile tarafımıza satışının yapılacağını bildirdikleri Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin maliki olduğu hisse senetlerinin blok halinde satışı işleminden ötürü Şirketimiz ve yatırımcılarının uğrayabileceği zararlara da dikkat çekilmiştir. Gelinen noktada Akbank T.A.Ş. Şirketimize bağlı Şirketlerden olan Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan rehin sözleşmesi çerçevesinde Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin maliki olduğu rehinli hisselerin paraya çevrilmesi amacıyla satışına başlamıştır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine saygılarımızla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887385BIST