***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
09.06.2021 16:46
***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
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Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.03.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (30.06.2021 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941412
BIST
17:131.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:138,5868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0184
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:1310,4818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
17:13522,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,59
|Açılış
|: 522,16
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler17:13
|ATATP
|35,12
|89.535.595
|% 9,96
|
|MZHLD
|43,74
|2.584.926
|% 9,95
|
|SEKUR
|24,54
|6.853.023
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.485.033
|% 9,93
|
|GSDDE
|6,10
|3.943.997
|% 9,91
|
|EUKYO
|5,73
|3.986.655
|% -6,83
|
|NUGYO
|11,93
|8.407.308
|% -6,43
|
|SANFM
|14,14
|3.539.681
|% -6,36
|
|AVTUR
|3,17
|9.193.625
|% -5,93
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,62
|1.434.497.718
|% 0,97
|
|GARAN
|8,31
|750.231.269
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,04
|701.097.921
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|632.627.157
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,90
|387.120.812
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,04
|701.097.921
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,28
|274.433.367
|% 1,33
|
|GSDHO
|2,06
|215.553.570
|% 5,10
|
|THYAO
|14,62
|1.434.497.718
|% 0,97
|
|GARAN
|8,31
|750.231.269
|% 0,12
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5849
|8,5868
|% -0,21
|
|Euro
|10,4782
|10,4818
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,0859
|12,1465
|% -0,47
|
|Frank
|9,5569
|9,6145
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2795
|2,2909
|% -0,36
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-0,24
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.462
|3.514
|-2,00
|
|Tam
|3.440
|3.527
|-7,66
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|-3,70
|
|Çeyrek
|834
|853
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,83
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,70
|0,06
|
|B. Petrol
|72,76
|72,76
|0,54
|
Seans Raporu
17:13
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17:26YESIL
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 762, 535 adet işlem
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17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 43 artarak (% 0.16 ) 1, 550
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17:25BAYRK
Yüzde 6.15 oranında artışla 12.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 844 adet işlem
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17:23BAYRK
Yüzde 5.98 oranında artışla 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 819 adet işlem
-
17:22ARDYZ
Yüzde 4.21 oranında artışla 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 036 adet işlem