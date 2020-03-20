***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.03.2020 18:33
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.02.2020 17.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2019-31.12.2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
13. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/532 E. ve 2019/956 K. sayılı 05.12.2019 tarihli kararı ile şirketimize 2019 yılı bağımsız denetim firması olarak atanmış olan Abaküs Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile ilgili mahkemenin bu kararı 29.02.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul toplantısında 15. Gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve tutanaklara geçirilmişti. Ancak geçen süreçte gerekli yasal bildirimlerin yapılmasına rağmen söz konusu bağımsız denetim firması Abaküs Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 13.03.2020 tarihli cevabi yazısıyla anlaşıldığı üzere söz konusu firma ile çalışılamayacağı anlaşılmıştır. Şirketimizin yatırımcılarına ve ilgili mevzuatlara olan yükümlülüğü çerçevesinde 16.03.2020 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi bağımsız denetimi Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831163
BIST
18:0585.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 600,40
|Açılış
|: 87.217
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|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
18:056,5582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,5040
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|Önceki Kapanış
|: 6,5440
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6,5615
En Düşük
6,4561
18:056,9810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
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|Açılış
|: 6,9820
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|Önceki Kapanış
|: 7,0620
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7,0356
En Düşük
6,9588
18:05312,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,59
|Açılış
|: 312,62
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|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|13,20
|101.701.472
|% 10,00
|
|BIZIM
|8,25
|21.715.192
|% 10,00
|
|VKING
|2,97
|16.325.617
|% 10,00
|
|KFEIN
|8,69
|21.035.582
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|18.919
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ARTI
|0,64
|80.976
|% -8,57
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% -7,38
|
|KLMSN
|10,55
|35.951.188
|% -5,89
|
|BIMAS
|49,82
|230.875.325
|% -4,56
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|THYAO
|7,98
|566.607.999
|% 0,50
|
|ASELS
|21,40
|474.681.129
|% 1,42
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|ECILC
|3,32
|258.003.896
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|136.666.154
|% 3,39
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6008
|7,6389
|% 1,42
|
|Frank
|6,6056
|6,6454
|% -0,08
|
|Riyal
|1,7401
|1,7488
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.482
|1.482
|10,58
|
|Altın Gr.
|313
|313
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,37
|12,40
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|2,61
|2,62
|0,07
|
|B. Petrol
|28,02
|28,02
|-0,45
|
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