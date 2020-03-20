***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.02.2020 17.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıYeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2019-31.12.2019Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar13. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/532 E. ve 2019/956 K. sayılı 05.12.2019 tarihli kararı ile şirketimize 2019 yılı bağımsız denetim firması olarak atanmış olan Abaküs Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile ilgili mahkemenin bu kararı 29.02.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul toplantısında 15. Gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve tutanaklara geçirilmişti. Ancak geçen süreçte gerekli yasal bildirimlerin yapılmasına rağmen söz konusu bağımsız denetim firması Abaküs Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 13.03.2020 tarihli cevabi yazısıyla anlaşıldığı üzere söz konusu firma ile çalışılamayacağı anlaşılmıştır. Şirketimizin yatırımcılarına ve ilgili mevzuatlara olan yükümlülüğü çerçevesinde 16.03.2020 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi bağımsız denetimi Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831163BIST