***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 451.314.170 4.105.657 82.454.514 -348.751.606 -111.474.572 196.051.237 -64.272.181 131.779.056Transferler-111.474.572 111.474.572Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.637.566 -3.637.566 0 -3.637.566Dönem Sonu Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 451.314.170 4.105.657 82.454.514 -460.226.178 -3.637.566 192.413.671 -64.272.181 128.141.490Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.575.893 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -369.813.572 -155.438.761 94.165.428 -73.676.384 20.489.044Transferler-155.438.761 155.438.761Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)115.799 -431.587.159 -431.471.360 -6.159.779 -437.631.139Dönem Sonu Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -337.305.932 -79.836.163 -417.142.095Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI327.414 -20.913.662Dönem Karı (Zararı)-437.746.938 -3.637.566Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.914.267 -37.777.086Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.269.159 -36.670.633Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.607.321 -5.352.177Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler861.647 -2.361.565Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.630.670 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.490.216 26.077.648Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.873.143 -19.470.359Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20.596.809 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.041.716 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları544.474 -20.913.662Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-217.060 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-428.428 -7.979.211Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-428.428 -7.979.211FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-166.666 29.208.273Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-166.666 29.208.273YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-267.680 315.400NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-267.680 315.400DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.598.852 5.630.609DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.331.172 5.946.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4.331.172 4.598.852Ticari Alacaklar8.575.119 18.844.278İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 74.529 74.530İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.500.590 18.769.748Diğer Alacaklar208.236.345 195.270.118İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-6 167.266.329 156.992.565İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 40.970.016 38.277.553Stoklar6.366.540 7.228.187Peşin Ödenmiş Giderler27.878.259 23.247.589Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar170.806 170.806Diğer Dönen Varlıklar978.795 365.593ARA TOPLAM256.537.036 249.725.423TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR256.537.036 249.725.423DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar60.578.900 60.608.900Diğer Alacaklar955.909 776.458Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 509.663.319 423.835.375Maddi Duran Varlıklar8 148.070.425 238.378.119Maddi Olmayan Duran Varlıklar61.894 95.161TOPLAM DURAN VARLIKLAR719.330.447 723.694.013TOPLAM VARLIKLAR975.867.483 973.419.436KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.158.838.772 712.012.110Ticari Borçlar30.056.008 35.546.224İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 191.343 191.344İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar29.864.665 35.354.880Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.360.933 7.127.498Diğer Borçlar64.070.363 60.194.172İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-6 36.223.855 32.137.800İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 27.846.508 28.056.372Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)99.029.594 78.432.785Kısa Vadeli Karşılıklar7.055.447 7.047.018Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.719.991 1.298.506ARA TOPLAM1.369.131.108 901.658.313TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.369.131.108 901.658.313UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 22.460.081 21.430.982Diğer Borçlar890.417 893.465Uzun Vadeli Karşılıklar527.972 620.314Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar527.972 620.314Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13 0 28.327.318TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.878.470 51.272.079TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.393.009.578 952.930.392ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-337.305.932 94.165.428Ödenmiş Sermaye10 588.505.080 588.505.080Sermaye Düzeltme Farkları10 77.882.450 77.882.450Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)10 -43.873.237 -43.873.237Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 10.922.400 10.922.400Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi10 -514.273.301 -514.273.301Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)481.264.511 481.148.712Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)481.264.511 481.148.712Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 485.724.605 485.724.605Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -4.460.094 -4.575.893Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 4.105.657 4.105.657Diğer Yedekler10 15.000.000 15.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-525.252.333 -369.813.572Net Dönem Karı veya Zararı-431.587.159 -155.438.761Kontrol Gücü Olmayan Paylar10 -79.836.163 -73.676.384TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-417.142.095 20.489.044TOPLAM KAYNAKLAR975.867.483 973.419.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 38.756.303 130.469.608 12.429.418 73.373.911Satışların Maliyeti-10.435.677 -70.848.171 -1.768.049 -33.474.976TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.320.626 59.621.437 10.661.369 39.898.935BRÜT KAR (ZARAR)28.320.626 59.621.437 10.661.369 39.898.935Genel Yönetim Giderleri-10.180.732 -28.925.791 -1.937.612 -13.024.754Pazarlama Giderleri-1.318.589 -6.571.376 -1.171.090 -3.614.716Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.756.677 9.599.717 1.180.180 6.141.838Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-10.761.989 -11.719.382 -646.765 -8.105.004ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.815.993 22.004.605 8.086.082 21.296.299Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.925.908 15.904.249 1.906.056 5.429.151Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-118.117 0 128.935 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.623.784 37.908.854 10.121.073 26.725.450Finansman Giderleri12 -486.726.990 -40.984.000 -199.509.607 14.054.646SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-466.103.206 -3.075.146 -189.388.534 40.780.096Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28.356.268 -562.420 398 -71.926Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 28.356.268 -562.420 398 -71.926SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-437.746.938 -3.637.566 -189.388.136 40.708.170DÖNEM KARI (ZARARI)-437.746.938 -3.637.566 -189.388.136 40.708.170Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6.159.779 0 -2.744.726 0Ana Ortaklık Payları-431.587.159 -3.637.566 -186.643.410 40.708.170Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,73300000 -0,00600000 -0,31700000 0,06900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar115.799 0 1.592 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)144.749 0 1.990 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler