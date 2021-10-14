***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 ve 2020 Yılları Olağan Genel Kurul toplantısı hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 14.10.2021Genel Kurul Tarihi 12.11.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.11.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe FATİHAdres Ordu Cad. No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt Fatih / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık Divanının seçimi,2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,4 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Özet Raporunun okunması ve müzakeresi,5 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi,7 - 2019 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2019 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi,8 - Şirketin 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,10 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,11 - 2020 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Özet Raporunun okunması ve müzakeresi,12 - 2020 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,13 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi,14 - 2020 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2020 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi,15 - Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Şirketin 2021 yılında yapabileceği bağış sınırının belirlenmesi,18 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,19 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2021 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,20 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,21 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,22 - SPK'nın 28.08.2020 tarih ve 2020/52 sayılı Kurul Bülteninde ilan olunan 27/08/2020 tarih ve 53/1079 sayılı kararı uyarınca şirket hakkında tesis edilen idari para cezalarına ilişkin olarak, SPK'nın şirkete göndermiş olduğu 28/08/2020 tarih 8800 sayılı yazısı uyarınca, idari para cezalarının yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek belirlenmesi,23 - Dilekler ve Kapanış,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 2020 GK İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 KERVN 2019 2020 GK TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 GK Gündem maddeleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14/10/2021 tarihli toplantısındaŞirketimizin 2019-2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 12.11.2021 günü, saat 10.00'da, Ordu Cad. No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt/ İstanbul adresinde, gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz pay sahiplerine bildirilmesine, Şirket Esas Sözleşmesinde ve SPK mevzuatında belirtildiği şekilde ilan edilmesine, Genel Kurul Toplantısına Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve diğer bütün kanuni formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir.-2019-2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970928BIST