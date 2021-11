***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 12.11.2021 Tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 14.10.2021Genel Kurul Tarihi 12.11.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.11.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe FATİHAdres Ordu Cad. No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt Fatih / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık Divanının seçimi,2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,4 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Özet Raporunun okunması ve müzakeresi,5 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi,7 - 2019 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2019 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi,8 - Şirketin 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,10 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,11 - 2020 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Özet Raporunun okunması ve müzakeresi,12 - 2020 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,13 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi,14 - 2020 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2020 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi,15 - Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Şirketin 2021 yılında yapabileceği bağış sınırının belirlenmesi,18 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,19 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2021 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,20 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,21 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,22 - SPK'nın 28.08.2020 tarih ve 2020/52 sayılı Kurul Bülteninde ilan olunan 27/08/2020 tarih ve 53/1079 sayılı kararı uyarınca şirket hakkında tesis edilen idari para cezalarına ilişkin olarak, SPK'nın şirkete göndermiş olduğu 28/08/2020 tarih 8800 sayılı yazısı uyarınca, idari para cezalarının yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek belirlenmesi,23 - Dilekler ve Kapanış,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 2020 GK İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 KERVN 2019 2020 GK TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 GK Gündem maddeleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel kurul tutanağının tamamı ekte pdf olarak verilmiştir.KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN12 KASIM 2021 TARİHİNDE YAPILAN2019 VE 2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIKervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2019 ve 2020 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Kasım 2021 tarihinde Saat:10:00'da Ordu Caddesi No:31 Double Tree By Hilton Beyazıt- İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.11.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00068985456 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, 18.10.2021 tarih 10432 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ayrıca Şirketimizin www.kervansarayholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi ile 14.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde süresi içinde yapılmıştır.Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 588.505.080 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerli 58.850.508.000 adet paydan 366.117.156 TL sermayesine tekabül eden payın asaleten, 1.000.000 TL sermayesine tekabül eden payın temsilen olmak üzere toplam 367.117.156 TL sermayesine tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Temsil eden paylar içerisinde 593.500 adet pay için elektronik ortamda asaleten katılım olduğu tespit edilmiştir. Toplam nisap içerisinde, toplantıya elektronik ortamda katılan hissedarlar da bulunmakta olup böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunularak, gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinden kabul oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu hem el kaldırmak hem de sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş, gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştırGÜNDEM MADDE 1 – Gündemin 1. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Gündemin 1. maddesinin oylanması 367.117.156 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Şirket pay sahiplerinden Zeynep Tümer genel kurula hem sözlü hem de yazılı önerge ile toplantı başkanı olarak Pınar Selcen Horasan'ın seçilmesi teklifini açıkladı. Bunun üzerine yine Zeynep Tümer söz alarak başka teklifi olan olup olmadığını genel kurula sordu, ancak herhangi bir sair teklifte bulunulmadığından yönetim kurulu Zeynep Tümer'in yapmış olduğu teklif fiziken ve elektronik olarak oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda Pınar Selcen Horasan'ın toplantı başkanı olarak görev yapmasına, 583.500 ret oyuna karşılık 366.533.656 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.Toplantı Başkanı Pınar Selcen Horasan, T.T.K'nın 419'uncu maddesi gereğince, Oy Toplama Memurluklarına Avni Gelişli ile İlhan Aslan'ı, Tutanak Yazmanlıklarına İpek İzgi Tezman ile Yaren Turan'ı atadı. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, MKK görevlendirmesiyle "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Fakı Buluç Demirel'in atandığı kurula bildirildi.Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Üyelerinden, Zeynep Tümer, Meryem Bayar, Miray Ercan ile Nail Çakır ile 2019 yılı bağımsız denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'den Hasan Ersin ile 2020 yılı bağımsız denetçisi Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'den Cengiz Özgür'ün hazır olduğunu belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Muhammet Gülpınar'ın mazereti bildirerek toplantıya katılmadığı hakkında bilgi verildi.GÜNDEM MADDE 2 – Gündemin 2. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer'in yazılı önergesi ile, Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını teklif etti. Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 583.500 ret oyuna karşılık 366.533.656 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.2019 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2019 yılı Faaliyet Raporu, 583.500 ret oyuna karşılık 366.533.656 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 3 – Gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak Zeynep Tümer söz alarak, 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak T.T.K Md.399 kapsamında açmış olduğum bağımsız denetçi atanması davası neticesinde Mahkemece 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/532 E. ve 2019/956 K. sayılı 05/12/2019 tarihli kararı uyarınca "Abaküs Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." bağımsız denetleme kuruluşu olarak atanmıştır. Ancak atama kararına ve ilgili denetleme kuruluşuna ihtarname gönderilmesine karşın ilgili bağımsız denetleme kuruluşu görevi kabul etmemiş ve yerine getirmemiştir. Mahkemeye yapmış olduğumuz başvurular neticesinde de mahkemece dosyadan el çekildiğinden herhangi bir karar verilmemiştir. Bu süreçte, şirketin 2019 yılı bağımsız denetiminin SPK ve TTK mevzuatı uyarınca yapılması zorunlu olduğundan yönetim kurulumuzca bağımsız denetim şirketi olarak "Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş." atanmıştır. Yapılan söz konusu atamayı genel kurulumuz onayına sunuyoruz, dedi.Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2019 yılı bağımsız denetim şirketi olarak atanması hususu müzakereye açılarak, 367.117.156 kabul oyu neticesinde yapılan atama oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 4 – Gündemin 4. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer'in yazılı önergesi ile, Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını teklif etti. Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 367.117.156 kabul oyu neticesinde yapılan atama oy birliği ile kabul edildi. ....Tutanağın tamamı ektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı KAP 12 11 2021.pdf - TutanakEK: 2 GK Hazirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2019-2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.11.2021 günü gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Hazirun ve toplantı tutanağı ekte pdf olarak verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,