***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Süreç iptali hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni26.12.2019 tarihli KAP açıklamasıyla 20.03.2020 tarihinde yapılacağı ilan edilmiş olan 2017 ve 2018 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı çağrı süreci Mahkemece Kayyım olarak atanan Sn. Hasan Alevli'nin almış olduğu karar çerçevesinde ve 05.02.2020 tarihinde KAP'ta açıklaması sebebiyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819729BIST