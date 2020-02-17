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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

17.02.2020 19:29
GÜNCEL HABERLER



***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Süreç iptali hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
26.12.2019 tarihli KAP açıklamasıyla 20.03.2020 tarihinde yapılacağı ilan edilmiş olan 2017 ve 2018 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı çağrı süreci Mahkemece Kayyım olarak atanan Sn. Hasan Alevli'nin almış olduğu karar çerçevesinde ve 05.02.2020 tarihinde KAP'ta açıklaması sebebiyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819729


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