Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

14.10.2021 19:30



***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi süreç iptali hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
2017 ve 2018 yıllarına ilişkin kar payı dağıtım işlemlerinin görüşüleceği genel kurul toplantılarının mahkeme tarafından kayyım olarak atanan Sn. Hasan Alevli'nin almış olduğu karar çerçevesinde 17.02.2020 tarihinde iptal edilen Genel Kurul sürecinin bir parçası olduğu halde kar payı dağıtım süreci iptal edilmeyip askıda kalmıştır. 2019 2020 yıllarına ilişkin yeni sürecin başlatılabilmesi için askıda kalan bu süreç iptal edilmiştir. 29.02.2020 tarihinde gerçeleştirilen Genel Kurul toplantısının tutanaklarına ve haziruna ilişkin bilgiler 02.03.2020 tarihli (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823225) KAP açıklamasında yer almaktadır.
İptal Edilen Süreç
Kar Payı Dağıtım





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970915


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.412
Değişim :  -0,13% |  -1,79
Açılış :  1.412  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.422 En Düşük
1.408
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LUKSK 54,45 3.395.448 % 10,00  
RAYSG 10,34 5.632.784 % 10,00  
CEOEM 9,81 64.679.659 % 9,98  
KZBGY 31,76 207.866.054 % 9,97  
MERIT 26,50 38.067.869 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,1912 9,1994 % 1,34  
Euro 10,6716 10,6811 % 1,30  
Sterlin 12,5455 12,6084 % 1,43  
Frank 9,9163 9,9760 % 1,29  
Riyal 2,4445 2,4567 % 1,26  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 4,10  
Altın Gr. 530 530 6,84  
Cumhuriyet 3.506 3.559 54,00  
Tam 3.488 3.576 55,73  
Yarım 1.686 1.730 26,96  
Çeyrek 846 865 13,48  
Gümüş.Ons 23,46 23,49 0,38  
Gümüş Gr. 6,91 6,93 0,18  
B. Petrol 83,87 83,87 0,69  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru