***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
14.10.2021 19:30
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi süreç iptali hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
2017 ve 2018 yıllarına ilişkin kar payı dağıtım işlemlerinin görüşüleceği genel kurul toplantılarının mahkeme tarafından kayyım olarak atanan Sn. Hasan Alevli'nin almış olduğu karar çerçevesinde 17.02.2020 tarihinde iptal edilen Genel Kurul sürecinin bir parçası olduğu halde kar payı dağıtım süreci iptal edilmeyip askıda kalmıştır. 2019 2020 yıllarına ilişkin yeni sürecin başlatılabilmesi için askıda kalan bu süreç iptal edilmiştir. 29.02.2020 tarihinde gerçeleştirilen Genel Kurul toplantısının tutanaklarına ve haziruna ilişkin bilgiler 02.03.2020 tarihli (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823225) KAP açıklamasında yer almaktadır.
İptal Edilen Süreç
Kar Payı Dağıtım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970915
BIST
18:051.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
18:059,1994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1218
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2032
En Düşük
9,0704
18:0510,6811
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1375
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
18:05531,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 7,54
|Açılış
|: 531,10
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,71
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|54,45
|3.395.448
|% 10,00
|
|RAYSG
|10,34
|5.632.784
|% 10,00
|
|CEOEM
|9,81
|64.679.659
|% 9,98
|
|KZBGY
|31,76
|207.866.054
|% 9,97
|
|MERIT
|26,50
|38.067.869
|% 9,96
|
|BAYRK
|9,90
|15.278.107
|% -10,00
|
|PRKAB
|17,37
|134.649.934
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.889.650
|% -9,95
|
|OZBAL
|16,60
|201.596.639
|% -9,19
|
|TDGYO
|6,52
|54.561.968
|% -8,04
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|FROTO
|170,30
|1.192.585.969
|% -4,11
|
|ASELS
|16,57
|1.168.163.614
|% 1,66
|
|THYAO
|14,30
|883.492.588
|% 0,28
|
|TUPRS
|125,00
|819.123.714
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,39
|405.897.229
|% 0,00
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|VAKBN
|3,45
|417.111.529
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,84
|214.141.317
|% 1,10
|
|ODAS
|1,44
|168.476.448
|% -2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1912
|9,1994
|% 1,34
|
|Euro
|10,6716
|10,6811
|% 1,30
|
|Sterlin
|12,5455
|12,6084
|% 1,43
|
|Frank
|9,9163
|9,9760
|% 1,29
|
|Riyal
|2,4445
|2,4567
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,10
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,84
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,93
|0,18
|
|B. Petrol
|83,87
|83,87
|0,69
|