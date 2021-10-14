***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi süreç iptali hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni2017 ve 2018 yıllarına ilişkin kar payı dağıtım işlemlerinin görüşüleceği genel kurul toplantılarının mahkeme tarafından kayyım olarak atanan Sn. Hasan Alevli'nin almış olduğu karar çerçevesinde 17.02.2020 tarihinde iptal edilen Genel Kurul sürecinin bir parçası olduğu halde kar payı dağıtım süreci iptal edilmeyip askıda kalmıştır. 2019 2020 yıllarına ilişkin yeni sürecin başlatılabilmesi için askıda kalan bu süreç iptal edilmiştir. 29.02.2020 tarihinde gerçeleştirilen Genel Kurul toplantısının tutanaklarına ve haziruna ilişkin bilgiler 02.03.2020 tarihli (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823225) KAP açıklamasında yer almaktadır.İptal Edilen SüreçKar Payı Dağıtımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970915BIST