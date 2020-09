***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiKervansaray Uludağ Otelİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKirazlı Mahallesi Uludağ Oteller Bölgesi ( 1. Gelişim) Küme Evler Kervansaray Otel N 17 – 10.100 m2İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25.09.2020İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evetİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)2,80Kira Bedeli ve Koşulları25.09.2020 -25.09.2021 tarihlerini kapsayan ilk kira dönemi için kira ücreti 3.500.000 TL belirlenirken, müteakip kira dönemlerinde kira bedelinin yıllık %5 oranında arttırılacağı hususunda mutabık kalınmıştır.Ayni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)13,72Karşı TarafExtension Sağlık Hizemtleri Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi25/09/2020Kira Süresi10 yılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKarşı taraf ilişkili taraf olmadığından piyasa fiyatı üzerinden kiralama yapılmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun 25.09.2020 Tarihli Kararı çerçevesinde Kirazlı Mahallesi Uludağ Oteller Bölgesi (1. Gelişim) Küme Evler Kervansaray Otel N 17 adresinde mülkim kullanım hakkı Şirketimize ait olan 10.100 m2 alan üzerine kurulu 163 oda ve 510 yatak kapasitesine sahip Kervansaray Uludağ Oteli ve otele ait olan telesiyej tesisi ile mekanik tesis 25.09.2020 Tarihinde Şirketimiz ile Extension Sağlık Hizemtleri Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti. arasında imzalanan kira sözleşmesi uyarınca Extension Sağlık Hizmetleri Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti. 10 yıl süre ile kiraya verilmiştir. 25.09.2020 Tarihli Kira sözleşmesinde 25.09.2020 -25.09.2021 tarihlerini kapsayan ilk kira dönemi için kira ücreti 3.500.000 TL belirlenirken, müteakip kira dönemlerinde kira bedelinin yıllık %5 oranında arttırılacağı hususunda mutabık kalınmıştır. Şirket Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) gereğince kiralama işlemini değerlendirilmeye tabi tutarak, yapılan kiralama işleminin söz konusu tebliğin ilgili hükümleri uyarınca önemli nitelikte bir işlem olmadığına ve bu nedenle AYRILMA HAKKI DOĞMADIĞINA, karar vermiştir."Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876847BIST