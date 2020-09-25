***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
25.09.2020 22:30
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Kervansaray Uludağ Otel
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kirazlı Mahallesi Uludağ Oteller Bölgesi ( 1. Gelişim) Küme Evler Kervansaray Otel N 17 – 10.100 m2
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.09.2020
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
2,80
Kira Bedeli ve Koşulları
25.09.2020 -25.09.2021 tarihlerini kapsayan ilk kira dönemi için kira ücreti 3.500.000 TL belirlenirken, müteakip kira dönemlerinde kira bedelinin yıllık %5 oranında arttırılacağı hususunda mutabık kalınmıştır.
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
13,72
Karşı Taraf
Extension Sağlık Hizemtleri Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
25/09/2020
Kira Süresi
10 yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Karşı taraf ilişkili taraf olmadığından piyasa fiyatı üzerinden kiralama yapılmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 25.09.2020 Tarihli Kararı çerçevesinde Kirazlı Mahallesi Uludağ Oteller Bölgesi (1. Gelişim) Küme Evler Kervansaray Otel N 17 adresinde mülkim kullanım hakkı Şirketimize ait olan 10.100 m2 alan üzerine kurulu 163 oda ve 510 yatak kapasitesine sahip Kervansaray Uludağ Oteli ve otele ait olan telesiyej tesisi ile mekanik tesis 25.09.2020 Tarihinde Şirketimiz ile Extension Sağlık Hizemtleri Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti. arasında imzalanan kira sözleşmesi uyarınca Extension Sağlık Hizmetleri Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti. 10 yıl süre ile kiraya verilmiştir. 25.09.2020 Tarihli Kira sözleşmesinde 25.09.2020 -25.09.2021 tarihlerini kapsayan ilk kira dönemi için kira ücreti 3.500.000 TL belirlenirken, müteakip kira dönemlerinde kira bedelinin yıllık %5 oranında arttırılacağı hususunda mutabık kalınmıştır. Şirket Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) gereğince kiralama işlemini değerlendirilmeye tabi tutarak, yapılan kiralama işleminin söz konusu tebliğin ilgili hükümleri uyarınca önemli nitelikte bir işlem olmadığına ve bu nedenle AYRILMA HAKKI DOĞMADIĞINA, karar vermiştir."
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876847
BIST