***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
27.05.2020 21:09
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Bursa İli Osman Bey İlçesi Doğan Bey Mahalle 4450 Ada No Bağımsız Bölüm No 89 Büro Bursa İli Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahalle 2170 Ada No Bağımsız Bölüm No 36 Dükkan Bursa İli Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahalle 2170 Ada No Bağımsız Bölüm No 35 Dükkan Bursa İli Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi, Sarı Caddesi Yanı 1316 Arsa.
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/05/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var.
Toplam Satış Bedeli
1.600.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,67
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
0,27
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,16
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,67
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,14
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,02
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.05.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Atıl Gayrimenkullerin Finansman ihtiyacının giderilmesi amacıyla elde çıkarılması, Ortaklığın faaliyetlerine herhangi bir etkisi yoktur.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
270.538 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Finansman ihtiyacının giderilmesinde kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
BSJ Tekstil İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Emsal değer üzerinden pazarlık yöntemi ile
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık yönetmi ile fiyat tespit edildi. Karşı Taraf ilişkili taraf olmadığından değerleme raporu düzenletilmedi.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı Melis Yapı Ticaret ve San. A.Ş. ait gayrimenkuller, Bursa İli Osman Bey İlçesi Doğan Bey Mahalle 4450 Ada No Bağımsız Bölüm No 89 Büro 110.000 TL, Bursa İli Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahalle 2170 Ada No Bağımsız Bölüm No 36 Dükkan 70.000 TL, Bursa İli Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahalle 2170 Ada No Bağımsız Bölüm No 35 Dükkan 70.000TL ve Bursa İli Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi, Sarı Caddesi Yanı 1316 Arsa 1.350.000 TL bedel olmak üzere toplam 1.600.000 TL bedel ile BSJ Tekstil İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. satılarak, işlem bedeli bloke çek ile tapu devirleri sonrasında peşin olarak tahsil edilmiştir. Söz konusu atıl gayrimenkullerin satışından elde edilen fonun finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847078
BIST