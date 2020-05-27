Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

27.05.2020 21:09
GÜNCEL HABERLER



***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Bursa İli Osman Bey İlçesi Doğan Bey Mahalle 4450 Ada No Bağımsız Bölüm No 89 Büro Bursa İli Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahalle 2170 Ada No Bağımsız Bölüm No 36 Dükkan Bursa İli Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahalle 2170 Ada No Bağımsız Bölüm No 35 Dükkan Bursa İli Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi, Sarı Caddesi Yanı 1316 Arsa.
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/05/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var.
Toplam Satış Bedeli
1.600.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,67
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
0,27
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,16
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,67
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,14
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,02
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.05.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Atıl Gayrimenkullerin Finansman ihtiyacının giderilmesi amacıyla elde çıkarılması, Ortaklığın faaliyetlerine herhangi bir etkisi yoktur.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
270.538 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Finansman ihtiyacının giderilmesinde kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
BSJ Tekstil İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Emsal değer üzerinden pazarlık yöntemi ile
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık yönetmi ile fiyat tespit edildi. Karşı Taraf ilişkili taraf olmadığından değerleme raporu düzenletilmedi.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz bağlı ortaklığı Melis Yapı Ticaret ve San. A.Ş. ait gayrimenkuller, Bursa İli Osman Bey İlçesi  Doğan Bey Mahalle 4450 Ada No Bağımsız Bölüm No 89 Büro 110.000 TL, Bursa İli Nilüfer İlçesi  İhsaniye Mahalle 2170 Ada No Bağımsız Bölüm No 36 Dükkan 70.000 TL, Bursa İli Nilüfer İlçesi  İhsaniye Mahalle 2170 Ada No Bağımsız Bölüm No 35 Dükkan 70.000TL ve Bursa İli Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi, Sarı Caddesi Yanı 1316 Arsa 1.350.000 TL bedel olmak üzere toplam 1.600.000 TL bedel ile BSJ Tekstil İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. satılarak, işlem bedeli bloke çek ile tapu devirleri sonrasında peşin olarak tahsil edilmiştir. Söz konusu atıl gayrimenkullerin satışından elde edilen fonun finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847078


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05104.954
Değişim :  1,87% |  1.929,16
Açılış :  103.798  
Önceki Kapanış :  103.024  
En Yüksek
105.495 En Düşük
103.798
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 3,85 16.271.837 % 10,00  
GLBMD 4,07 4.525.635 % 10,00  
RODRG 2,64 929.704 % 10,00  
TAVHL 20,58 353.388.060 % 9,99  
THYAO 12,33 1.688.618.538 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2803 8,3219 % 0,43  
Frank 6,9733 7,0153 % 0,87  
Riyal 1,7986 1,8076 % 1,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.713 2,39  
Altın Gr. 373 373 4,66  
Cumhuriyet 2.421 2.452 21,50  
Tam 2.492 2.516 22,20  
Yarım 1.216 1.230 10,80  
Çeyrek 608 616 6,00  
Gümüş.Ons 17,25 17,29 0,15  
Gümüş Gr. 3,76 3,76 0,07  
B. Petrol 34,88 34,88 -1,29  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru