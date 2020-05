***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüBursa İli Osman Bey İlçesi Doğan Bey Mahalle 4450 Ada No Bağımsız Bölüm No 89 Büro Bursa İli Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahalle 2170 Ada No Bağımsız Bölüm No 36 Dükkan Bursa İli Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahalle 2170 Ada No Bağımsız Bölüm No 35 Dükkan Bursa İli Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi, Sarı Caddesi Yanı 1316 Arsa.Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/05/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Var.Toplam Satış Bedeli1.600.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,67Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)0,27Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,16Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,67Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,14İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,02Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21.05.2020Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiAtıl Gayrimenkullerin Finansman ihtiyacının giderilmesi amacıyla elde çıkarılması, Ortaklığın faaliyetlerine herhangi bir etkisi yoktur.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı270.538 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiFinansman ihtiyacının giderilmesinde kullanılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafBSJ Tekstil İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEmsal değer üzerinden pazarlık yöntemi ileDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık yönetmi ile fiyat tespit edildi. Karşı Taraf ilişkili taraf olmadığından değerleme raporu düzenletilmedi.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı Melis Yapı Ticaret ve San. A.Ş. ait gayrimenkuller, Bursa İli Osman Bey İlçesi Doğan Bey Mahalle 4450 Ada No Bağımsız Bölüm No 89 Büro 110.000 TL, Bursa İli Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahalle 2170 Ada No Bağımsız Bölüm No 36 Dükkan 70.000 TL, Bursa İli Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahalle 2170 Ada No Bağımsız Bölüm No 35 Dükkan 70.000TL ve Bursa İli Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi, Sarı Caddesi Yanı 1316 Arsa 1.350.000 TL bedel olmak üzere toplam 1.600.000 TL bedel ile BSJ Tekstil İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. satılarak, işlem bedeli bloke çek ile tapu devirleri sonrasında peşin olarak tahsil edilmiştir. Söz konusu atıl gayrimenkullerin satışından elde edilen fonun finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847078BIST