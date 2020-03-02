GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.03.2020 11:13
GÜNCEL HABERLER



***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin, 01.02.2020 tarihinde gerekli nisap sağlanamadığından ertelenen 2017 ve 2018 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Şubat 2020 tarihinde Saat:10:00'da Ramada Encore İstanbul Airport Hotel Beşyol, Birlik Cad. N10 Küçükçekmece / İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.02.2020 tarih ve 52733701 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Zafer Karakoç' un gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ait davet Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, 06.02.2020 tarih 10010 sayılı ve 07.02.2020 tarih 10011 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ayrıca Şirketimizin www.kervansarayholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi ile 05.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde süresi içinde yapılmıştır. Toplantı 01.02.2020 tarihinde yapılmak istenmiş ancak toplantı nisabı temin edilemediğinden ertelenmiştir. Toplantının çağrısı İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/482 E. 2019/900 sayılı kararı ile kayyum olarak görevlendirilen YMM Hasan Alevli tarafından yapılması sebebiyle ilgili KAP açıklamaları ve Hak Kullanım Süreçleri yürütülememiştir. Gerçekleştirilmiş olan bu Genel Kurul neticesi şirketin hakim ortakları tarafından belirlenmeyip tamamen küçük yatırımcıların takdiri ile ortaya çıkmıştır. Küçük yatırımcıların ortak oldukları şirketlerine sahip çıkarak olağanüstü çabalarına mahzar olan Kervansaray Yatırım Holding A.Ş., yatırımcılarının bu teveccühüne layık olacak şekilde yönetime kendilerinin belirlemiş olduğu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nail Çakır tarafından doğrudan temsil edileceklerdir. 
29 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 2017 ve 2018 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Genel kurul tutanağı ve hazirun listesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823225


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:40107.535
Değişim :  1,45% |  1.541,72
Açılış :  108.379  
Önceki Kapanış :  105.994  
En Yüksek
109.405 En Düşük
107.430
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARSN 1,94 356.146.392 % 16,17  
OYAYO 4,46 19.341.838 % 14,95  
GYHOL 22,94 5.270.602 % 14,76  
GRNYO 1,72 21.821.410 % 14,67  
VKFYO 2,36 6.476.770 % 14,56  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9543 7,9942 % -0,15  
Frank 6,4919 6,5310 % 0,92  
Riyal 1,6619 1,6702 % 0,35  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.604 1.605 25,71  
Altın Gr. 324 324 7,25  
Cumhuriyet 2.140 2.172 28,00  
Tam 2.135 2.189 28,56  
Yarım 1.032 1.059 13,81  
Çeyrek 518 529 6,91  
Gümüş.Ons 16,84 16,88 0,23  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,06  
B. Petrol 50,48 50,48 0,81  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru