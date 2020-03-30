GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.03.2020 10:01
GÜNCEL HABERLER



***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Dünyayı etkisine alan Koronavirüs (COVID-19) salgınının tüm sektörlere olduğu gibi turizm sektörüne de beklenen olumsuz etkisi sebebiyle sayın pay sahiplerine aşağıdaki açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi Şirketimiz gerek finansal yönetim riskini azaltmak gerekse turizm sektöründeki dalgalanmalardan en az etkilenmek amacıyla Otellerimizin bazılarını kiraya vererek sabit gelir elde etmeyi uygun görmüştür. Şirketimiz mülkiyetinde olan Bursa City, Bursa Termal ve Marmaris otellerinden Bursa City işletmeciye sabit kira getirisiyle 5 yıl süre ile (5+5 yıl opsiyonlu olarak) kiralanmıştır. Şirketimiz üst kullanım hakkıyla elinde bulundurduğu Uludağ, Lara, Kundu otellerinden Lara Otelinin Kasım 2022 yılına kadar, Kundu Otelinin ise Kasım 2034 yılına kadar sabit kira getirisiyle sözleşmeleri devam etmektedir. Yapılan kiralamalar sonucunda Şirketimiz 6 otelden 3 tanesinde gelir garantisi sağlarken aynı zamanda bu otellerde işletme giderinden de tasarruf sağlamıştır. Böylece Şirketimiz yönetimi yukarıda özet bilgi olarak sunulan kararlarla COVID-19 nedeni ile tüm dünyanın yaşadığı bu ekonomik olumsuzlukları en aza indirgeyerek siz değerli Ortaklarımızın yatırımlarını ve Şirketimizin geleceğini güvence altına almıştır. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833086


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:2787.955
Değişim :  -0,19% |  -170,06
Açılış :  87.937  
Önceki Kapanış :  88.125  
En Yüksek
88.456 En Düşük
86.815
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TIRE 5,72 26.948.334 % 10,00  
SKTAS 2,32 5.512.577 % 9,95  
GEDIK 17,36 4.697.768 % 9,94  
ESCOM 2,33 13.944.635 % 9,91  
SNKRN 2,01 1.377.242 % 9,84  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0287 8,0690 % 0,34  
Frank 6,7742 6,8150 % 0,24  
Riyal 1,7251 1,7338 % 0,77  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.621 1.624 -5,60  
Altın Gr. 339 340 1,56  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,11 14,16 -0,31  
Gümüş Gr. 2,95 2,96 -0,04  
B. Petrol 26,39 26,39 -1,56  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru