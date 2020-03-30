***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünyayı etkisine alan Koronavirüs (COVID-19) salgınının tüm sektörlere olduğu gibi turizm sektörüne de beklenen olumsuz etkisi sebebiyle sayın pay sahiplerine aşağıdaki açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi Şirketimiz gerek finansal yönetim riskini azaltmak gerekse turizm sektöründeki dalgalanmalardan en az etkilenmek amacıyla Otellerimizin bazılarını kiraya vererek sabit gelir elde etmeyi uygun görmüştür. Şirketimiz mülkiyetinde olan Bursa City, Bursa Termal ve Marmaris otellerinden Bursa City işletmeciye sabit kira getirisiyle 5 yıl süre ile (5+5 yıl opsiyonlu olarak) kiralanmıştır. Şirketimiz üst kullanım hakkıyla elinde bulundurduğu Uludağ, Lara, Kundu otellerinden Lara Otelinin Kasım 2022 yılına kadar, Kundu Otelinin ise Kasım 2034 yılına kadar sabit kira getirisiyle sözleşmeleri devam etmektedir. Yapılan kiralamalar sonucunda Şirketimiz 6 otelden 3 tanesinde gelir garantisi sağlarken aynı zamanda bu otellerde işletme giderinden de tasarruf sağlamıştır. Böylece Şirketimiz yönetimi yukarıda özet bilgi olarak sunulan kararlarla COVID-19 nedeni ile tüm dünyanın yaşadığı bu ekonomik olumsuzlukları en aza indirgeyerek siz değerli Ortaklarımızın yatırımlarını ve Şirketimizin geleceğini güvence altına almıştır. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833086BIST