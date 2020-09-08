***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Deniz Faktoring A.Ş arasında imzalanan 02.05.2019 tarihli Arabuluculuk Tutanağının (Uzlaşma Tutanağı) eki olmak üzere ve 02.05.2019 tarihli Arabuluculuk Tutanağı 2. Maddesinde kabul ve beyan ettiğimiz borçlardan söz konusu Uzlaşma Tutanağı kapsamında yapılan ödemeler sonrasında kalan 8.191.734 TL borcumuzun, pandemi dolayısıyla mart ayından bu yana taksitlerinin ödenememiş olması nedeniyle, kalan borçlara ilişkin taksitlerin ertelenerek 30/01/2021 tarihinden başlayacak taksitler halinde ödenmesini kapsayacak şekilde ve ödenemeyen aylara ilişkin taksitlerin de 30/06/2021'den başlamak üzere taksit miktarlarına eklenerek kalan ödemelerimizin 30/01/2021'den başlamak üzere 30/04/2024 tarihine kadar 40 ayda ödenmesi yönünde Deniz Faktoring A.Ş ile 08 Eylül 2020 Tarihinde Uzlaşma Ek Tutanağı ,Şirketimiz Yönetim Kurulumuzu 08 Eylül 2020 Tarih 2020/34 Nolu Kararı ile yapılan yetkilendirme çerçevesinde, imzalanmıştır. İmzalanan ek protokol çerçevesinde Şirketimizin ödeme yükümlülüklerini ve söz konusu yükümlülüklerin vadesini gösterir tablo ekte pdf olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874039BIST