***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2020 19:10
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Deniz Faktoring A.Ş arasında imzalanan 02.05.2019 tarihli Arabuluculuk Tutanağının (Uzlaşma Tutanağı) eki olmak üzere ve 02.05.2019 tarihli Arabuluculuk Tutanağı 2. Maddesinde kabul ve beyan ettiğimiz borçlardan söz konusu Uzlaşma Tutanağı kapsamında yapılan ödemeler sonrasında kalan 8.191.734 TL borcumuzun, pandemi dolayısıyla mart ayından bu yana taksitlerinin ödenememiş olması nedeniyle, kalan borçlara ilişkin taksitlerin ertelenerek 30/01/2021 tarihinden başlayacak taksitler halinde ödenmesini kapsayacak şekilde ve ödenemeyen aylara ilişkin taksitlerin de 30/06/2021'den başlamak üzere taksit miktarlarına eklenerek kalan ödemelerimizin 30/01/2021'den başlamak üzere 30/04/2024 tarihine kadar 40 ayda ödenmesi yönünde Deniz Faktoring A.Ş ile 08 Eylül 2020 Tarihinde Uzlaşma Ek Tutanağı ,Şirketimiz Yönetim Kurulumuzu 08 Eylül 2020 Tarih 2020/34 Nolu Kararı ile yapılan yetkilendirme çerçevesinde, imzalanmıştır. İmzalanan ek protokol çerçevesinde Şirketimizin ödeme yükümlülüklerini ve söz konusu yükümlülüklerin vadesini gösterir tablo ekte pdf olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874039
BIST
18:051.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
18:057,4890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0346
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4908
En Düşük
7,4364
18:058,8358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0250
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
18:05463,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,61
|Açılış
|: 463,93
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
458,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|3,41
|1.831.173
|% 10,00
|
|SERVE
|11,11
|1.666.442
|% 10,00
|
|UTPYA
|8,47
|14.556.935
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|18.502.292
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|5.767.616
|% 10,00
|
|FORMT
|3,51
|10.455.751
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,80
|144.165.919
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|59.875
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|171.666
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|13.809.996
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|TSPOR
|6,51
|1.023.212.211
|% 9,97
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|IHLAS
|0,96
|209.336.876
|% 4,35
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4839
|7,4890
|% 0,46
|
|Euro
|8,8284
|8,8358
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,7236
|9,7724
|% -0,59
|
|Frank
|8,1340
|8,1830
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9907
|2,0006
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-1,37
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,52
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,07
|
|B. Petrol
|39,40
|39,40
|-2,62
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DGGYO
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 10.84 lira fiyatla işlem gören hissede 475, 267 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TSKB, KRDMD
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.51 ) 1, 002
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, MERIT, UZERB, TKURU, COSMO, MMCAS, MEGAP, MEGAP, ARTI, YONGA
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA, ALBRK