***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2020 09:27
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25 Eylül 2020 tarihli özel durum açıklamamıza esas teşkil eden Kervansaray Uludağ Oteli ve Otele ait olan telesiyej tesisi iel mekanik tesisin10 yıllık süre ile Extension Sağlık Hizmetleri Turizm ve Dış Ticaret Ltd.Şti.ne yıllık 3.500.000 TL bedelle ve kira bedellerinin yıllık % 5 oranında arttırılacağı hususunda mutabık kalınacağı konusunda açıklama yapılmış olup, Kayyım Heyeti'nin 25.09.2020 tarihi itibariyle atanması sebebiyle, eski yönetim tarafından yapılan 25.09.2020 tarihli kira sözleşmesinin yetkisiz kişiler tarafından yapıldığından geçersiz olduğu, peşinat ve teminat alınmadan, hiçbir firmadan teklif alınmadan, otelcilik ile iştigal etmeyen bir firmaya, piyasa rayici altında bir rakamla, 10 yıllık süre ile ve % 5 yıllık arttırım belirlemenin hayatın olağan akışına uygun olmadığı hususları açık olup, işbu sebeple sözleşmenin geçersizliğinden bahisle Extension Sağlık Hizmetleri Turizm ve Dış Ticaret Ltd.Şti. hakkında,Bursa 5.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/218 Sayılı dosyasından Elatmanın Önlenmesi davası açılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881011
BIST
11:141.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,78
|Açılış
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|: 1.178
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1.182
En Düşük
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11:147,9103
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En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler11:14
|KLGYO
|14,08
|10.251.197
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|285.859
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.887.772
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|2.865.980
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|693.937
|% -9,99
|
|ARTI
|14,42
|140.263
|% -9,99
|
|ODAS
|3,61
|552.742.134
|% 3,44
|
|SASA
|17,62
|249.465.792
|% 3,77
|
|GARAN
|7,12
|241.570.515
|% -0,28
|
|KRDMD
|3,59
|208.015.412
|% 0,28
|
|SISE
|6,87
|201.030.934
|% -0,43
|
|ODAS
|3,61
|552.742.134
|% 3,44
|
|SKBNK
|1,76
|155.613.587
|% 2,33
|
|ISGYO
|2,17
|139.167.099
|% 3,83
|
|KRDMD
|3,59
|208.015.412
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,85
|101.810.437
|% 0,54
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9062
|7,9103
|% 0,27
|
|Euro
|9,3227
|9,3288
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,2623
|10,3138
|% -0,11
|
|Frank
|8,6399
|8,6920
|% 0,02
|
|Riyal
|2,0993
|2,1098
|% 0,16
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-2,22
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,94
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,87
|41,87
|0,15
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