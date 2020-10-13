Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.10.2020 09:27
GÜNCEL HABERLER


ar

25 Eylül 2020 tarihli özel durum açıklamamıza esas teşkil eden Kervansaray Uludağ Oteli ve Otele ait olan telesiyej tesisi iel mekanik tesisin10 yıllık süre ile Extension Sağlık Hizmetleri Turizm ve Dış Ticaret Ltd.Şti.ne yıllık 3.500.000 TL bedelle ve kira bedellerinin yıllık % 5 oranında arttırılacağı hususunda mutabık kalınacağı konusunda açıklama yapılmış olup, Kayyım Heyeti'nin 25.09.2020 tarihi itibariyle atanması sebebiyle, eski yönetim tarafından yapılan 25.09.2020 tarihli kira sözleşmesinin yetkisiz kişiler tarafından yapıldığından geçersiz olduğu, peşinat ve teminat alınmadan, hiçbir firmadan teklif alınmadan, otelcilik ile iştigal etmeyen bir firmaya, piyasa rayici altında bir rakamla, 10 yıllık süre ile ve % 5 yıllık arttırım belirlemenin hayatın olağan akışına uygun olmadığı hususları açık olup, işbu sebeple sözleşmenin geçersizliğinden bahisle Extension Sağlık Hizmetleri Turizm ve Dış Ticaret Ltd.Şti. hakkında,Bursa 5.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/218 Sayılı dosyasından Elatmanın Önlenmesi davası açılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyulur.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881011


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:141.179
Değişim :  0,07% |  0,78
Açılış :  1.181  
Önceki Kapanış :  1.178  
En Yüksek
1.182 En Düşük
1.175
BIST En Aktif Hisseler11:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 14,08 10.251.197 % 10,00  
DAGHL 13,31 285.859 % 10,00  
KLNMA 54,25 3.887.772 % 10,00  
BMELK 14,52 916.285 % 10,00  
KERVN 2,20 2.865.980 % 10,00  
daha fazla
11:14 Alış Satış %  
Dolar 7,9062 7,9103 % 0,27  
Euro 9,3227 9,3288 % -0,05  
Sterlin 10,2623 10,3138 % -0,11  
Frank 8,6399 8,6920 % 0,02  
Riyal 2,0993 2,1098 % 0,16  
daha fazla
11:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.921 1.921 -2,22  
Altın Gr. 487 487 -0,30  
Cumhuriyet 3.224 3.272 2,00  
Tam 3.209 3.289 -3,43  
Yarım 1.551 1.591 -1,66  
Çeyrek 778 795 -0,83  
Gümüş.Ons 24,90 24,94 -0,18  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 -0,04  
B. Petrol 41,87 41,87 0,15  
Seans Raporu 11:14
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru