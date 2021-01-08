***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2021 15:46
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akbank T.A.Ş. ile Şirketimiz arasında akdedilen Genel Kredi Sözleşmelerinden doğan borçların ifasına ilişkin olarak 09.11.2020 tarihli açıklamamızda, Akbank T.A.Ş. Şirketimize bağlı Şirketlerden olan Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan rehin sözleşmesi çerçevesinde Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin maliki olduğu rehinli hisselerin paraya çevrilmesi amacıyla satışına başlandığını duyurmuştuk.
07.01.2021 tarihi itibariyle Akbank T.A.Ş., Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin maliki olduğu 43.873.237 lot hisseden 8.108.359 adedinin satışını gerçekleştirmiştir.
Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898339
BIST
16:591.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,59
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
16:597,3379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
16:599,0046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0180
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
16:59446,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -5,40
|Açılış
|: 446,63
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler16:59
|INVEO
|58,30
|83.826.945
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.090.807
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|109.684.883
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,57
|2.692.266.618
|% -1,15
|
|KOZAL
|116,60
|2.251.096.638
|% 7,47
|
|GARAN
|10,77
|2.080.900.912
|% 2,38
|
|THYAO
|12,85
|1.337.617.337
|% 1,34
|
|SISE
|7,42
|1.224.772.513
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,57
|2.692.266.618
|% -1,15
|
|SKBNK
|1,61
|967.277.572
|% 3,87
|
|GARAN
|10,77
|2.080.900.912
|% 2,38
|
|PETKM
|5,24
|894.786.839
|% -0,19
|
|SISE
|7,42
|1.224.772.513
|% 0,54
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3324
|7,3379
|% -0,14
|
|Euro
|8,9948
|9,0046
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,9717
|10,0217
|% 0,37
|
|Frank
|8,2882
|8,3381
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9536
|1,9634
|% 0,08
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-25,50
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-6,36
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|-39,00
|
|Tam
|2.945
|3.023
|-33,63
|
|Yarım
|1.423
|1.462
|-16,27
|
|Çeyrek
|714
|731
|-8,14
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,64
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,14
|
|B. Petrol
|55,23
|55,23
|0,85
|