***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.10.2020 10:04
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İRFAN HATTATOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Avukat 25.09.2020 İcrada Görevli - Kayyım Evet 0 -
İLHAN YİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akademisyen 25.09.2020 İcrada Görevli - Evet 0
İRFAN BAŞAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 25.09.2020 İcrada Görevli - Evet 0
SEDA AĞIR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 25.09.2020 İcrada Görevli - Evet 0
MEHMET EMİN ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 25.09.2020 İcrada Görevli - Evet 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880654
BIST
12:191.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 9,66
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
12:197,8992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0428
|Açılış
|: 7,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
12:199,3241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0302
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
12:19488,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,62
|Açılış
|: 488,27
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler12:19
|DAGHL
|12,10
|2.337.151
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.308.435
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|96.833.145
|% 9,99
|
|ITTFH
|8,04
|111.935.231
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.181.996
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,63
|770.333.571
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,93
|630.610.144
|% 6,16
|
|ISFIN
|4,13
|502.153.104
|% 4,56
|
|GARAN
|7,14
|472.917.611
|% 0,56
|
|ODAS
|3,35
|344.452.424
|% 5,35
|
|ZOREN
|2,93
|630.610.144
|% 6,16
|
|PETKM
|4,63
|770.333.571
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,82
|285.747.925
|% 1,11
|
|ISFIN
|4,13
|502.153.104
|% 4,56
|
|ODAS
|3,35
|344.452.424
|% 5,35
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8965
|7,8992
|% 0,54
|
|Euro
|9,3170
|9,3241
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,2536
|10,3050
|% 0,33
|
|Frank
|8,6310
|8,6830
|% 0,39
|
|Riyal
|2,0992
|2,1097
|% 0,53
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-7,72
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-15,00
|
|Tam
|3.215
|3.294
|2,35
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|1,14
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,04
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-0,69
|
Seans Raporu
12:19
daha fazla
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, SAHOL, DOHOL
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TCELL, ARCLK
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 51 artarak (% 0.71 ) 1, 072
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, KLGYO, KLNMA, MERKO, CEOEM, ITTFH, IDEAS, IHGZT, ATSYH, BRKO
-
12:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, COSMO, TKURU, ARTI, DIRIT, BMELK, ROYAL, DENGE, YAPRK, EMNIS