***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 13:06
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881138
BIST
14:231.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,32
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
14:237,9111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0223
|Açılış
|: 7,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9111
En Düşük
7,8718
14:239,3278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0053
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
14:23488,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,55
|Açılış
|: 488,14
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler14:23
|KLNMA
|54,25
|4.501.448
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,19
|190.330.743
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|660.935
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|4.199.310
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|1.118.258
|% -9,99
|
|LUKSK
|33,32
|7.260.535
|% -9,99
|
|ODAS
|3,59
|925.570.997
|% 2,87
|
|KERVT
|7,65
|566.440.489
|% -0,65
|
|TUKAS
|12,55
|508.447.867
|% 5,11
|
|SISE
|6,79
|481.931.675
|% -1,59
|
|ASELS
|18,18
|481.732.628
|% 0,72
|
|ODAS
|3,59
|925.570.997
|% 2,87
|
|SKBNK
|1,74
|287.407.824
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,82
|286.230.132
|% -1,09
|
|IHLAS
|1,16
|137.440.172
|% -3,33
|
|KRDMD
|3,59
|418.891.818
|% 0,28
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9059
|7,9111
|% 0,28
|
|Euro
|9,3223
|9,3278
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,2724
|10,3239
|% -0,01
|
|Frank
|8,6507
|8,7028
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1024
|2,1129
|% 0,30
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-2,03
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,55
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.276
|4,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|2,19
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|1,06
|
|Çeyrek
|778
|796
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,99
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,73
|