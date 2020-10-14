***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 12:57
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881486
BIST
15:451.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 8,90
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.185
En Düşük
1.173
15:457,9316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0125
|Açılış
|: 7,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:459,3313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0254
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
15:45486,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,11
|Açılış
|: 486,65
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:45
|TRCAS
|5,28
|127.922.164
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.040.615
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.806.093
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|65.098.358
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.567.535
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,82
|4.926.912.786
|% 6,17
|
|TUPRS
|83,75
|2.237.197.384
|% 4,43
|
|ODAS
|3,69
|1.715.819.608
|% 3,94
|
|ZOREN
|3,04
|1.375.979.084
|% 8,96
|
|SISE
|6,74
|760.291.301
|% 0,00
|
|PETKM
|4,82
|4.926.912.786
|% 6,17
|
|ODAS
|3,69
|1.715.819.608
|% 3,94
|
|ZOREN
|3,04
|1.375.979.084
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|633.586.290
|% -0,52
|
|TSKB
|1,18
|287.929.967
|% 3,51
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9268
|7,9316
|% 0,16
|
|Euro
|9,3262
|9,3313
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,3130
|10,3647
|% 0,98
|
|Frank
|8,6600
|8,7121
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1091
|2,1197
|% 0,21
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|15,06
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|26,00
|
|Tam
|3.202
|3.282
|26,55
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|12,85
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,42
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,10
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|0,03
|
Seans Raporu
15:45
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