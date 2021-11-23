***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:54
***KERVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KERVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979114
BIST
12:001.755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,06
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.752
12:0012,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 7,74%
|| 0,8825
|Açılış
|: 12,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
12:0013,8639
En Yüksek
|Değişim
|: 8,12%
|| 1,0414
|Açılış
|: 13,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
12:00708,86
En Yüksek
|Değişim
|: 7,02%
|| 46,52
|Açılış
|: 708,81
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler11:58
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.495.520
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|17.133.528
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|1.680.549
|% 9,98
|
|KENT
|189,90
|1.274.419
|% 9,96
|
|KZBGY
|32,98
|15.038.925
|% -9,00
|
|BASGZ
|11,44
|490.717.907
|% -8,99
|
|MERCN
|10,23
|47.670.156
|% -8,00
|
|GMTAS
|2,06
|2.225.552
|% -7,62
|
|CELHA
|7,79
|9.154.090
|% -7,26
|
|KRDMD
|8,67
|1.531.731.410
|% 4,21
|
|SISE
|11,76
|1.379.238.846
|% 4,91
|
|EREGL
|22,80
|931.764.556
|% 5,75
|
|GARAN
|11,87
|920.232.828
|% -0,59
|
|TSPOR
|8,76
|569.388.768
|% -4,16
|
|KRDMD
|8,67
|1.531.731.410
|% 4,21
|
|ODAS
|1,59
|238.761.627
|% -3,05
|
|YKBNK
|3,50
|447.957.193
|% -1,13
|
|SISE
|11,76
|1.379.238.846
|% 4,91
|
|GARAN
|11,87
|920.232.828
|% -0,59
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2148
|12,2600
|% 7,49
|
|Euro
|13,7819
|13,8354
|% 7,90
|
|Sterlin
|16,4239
|16,5063
|% 7,84
|
|Frank
|13,1741
|13,2535
|% 8,18
|
|Riyal
|3,2720
|3,2884
|% 7,93
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-3,54
|
|Altın Gr.
|698
|698
|36,15
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,31
|9,31
|0,45
|
|B. Petrol
|79,12
|79,12
|-0,58
|