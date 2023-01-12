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***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.01.2023 20:45
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 01.12.2022
Genel Kurul Tarihi 28.12.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren, kayıtlı sermaye tavanı ve süre uzatımı sonucunda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin ve ilave olarak "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. Maddesinin ve "Yönetim Kurulunun Teşkili Ve Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler" başlıklı 11. Maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
4 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KERVTOlağanüstüGKBilgilendirmeDoc.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.01.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZİRUN CETVELİ_.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI-.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Toplantı sonuçları tescil edilmiş olup tescil bildirimi 12 Ocak 2023 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101588


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Cumhuriyet 7.710 7.826 73,00  
Tam 7.745 7.811 78,00  
Yarım 3.771 3.822 39,00  
Çeyrek 1.891 1.911 20,00  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 0,45  
Gümüş Gr. 14,41 14,44 0,30  
B. Petrol 84,22 84,22 1,55  
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