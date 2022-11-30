***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.11.2022 19:33
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Marsa Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yağ ve Yağ Ürünleri İmalat ve Satışı 56972222 39880555 TRY 70 Bağlı Ortaklık
Berk Enerji Üretimi A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1200000 1058040 TRY 88,17 Bağlı Ortaklık
Kerpe Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her türlü tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretimi, ticareti, pazarlanması, ihracatı 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Besmar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her türlü tarımsal ve hayvansal ürünü, her türlü sıvı ve katı yağ ürünü dahil olmak üzere her neviden gıda ürününün üretimi ve ticareti, pazarlanması, ihracatı kapsamında faaliyet gösterecektir. 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082996
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.962
|
4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0080
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6691
En Düşük
18,5832
17:5919,2292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0175
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,3726
En Düşük
19,1323
17:591.049,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.049,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
|
1.057,23
En Düşük
1.046,24
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6164
|18,6237
|% -0,08
|
|Euro
|19,2083
|19,2247
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,1417
|22,2528
|% -0,25
|
|Frank
|19,5175
|19,6351
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9383
|4,9631
|% -0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|4,55
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|1,92
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.014
|7.087
|20,00
|
|Yarım
|3.401
|3.464
|9,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.732
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,73
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|12,97
|12,99
|0,24
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|2,17
|