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***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.11.2022 19:33
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Marsa Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yağ ve Yağ Ürünleri İmalat ve Satışı 56972222 39880555 TRY 70 Bağlı Ortaklık
Berk Enerji Üretimi A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1200000 1058040 TRY 88,17 Bağlı Ortaklık
Kerpe Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her türlü tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretimi, ticareti, pazarlanması, ihracatı 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Besmar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her türlü tarımsal ve hayvansal ürünü, her türlü sıvı ve katı yağ ürünü dahil olmak üzere her neviden gıda ürününün üretimi ve ticareti, pazarlanması, ihracatı kapsamında faaliyet gösterecektir. 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082996


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ATEKS 86,35 25.968.490 % 10,00  
KONYA 3.272,50 367.827.495 % 10,00  
MEGAP 7,81 79.046.993 % 10,00  
MEGAP 7,81 79.046.993 % 10,00  
ALCTL 98,45 235.359.426 % 10,00  
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Sterlin 22,1417 22,2528 % -0,25  
Frank 19,5175 19,6351 % 0,31  
Riyal 4,9383 4,9631 % -0,10  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 4,55  
Altın Gr. 1.050 1.050 1,92  
Cumhuriyet 7.007 7.113 14,00  
Tam 7.014 7.087 20,00  
Yarım 3.401 3.464 9,00  
Çeyrek 1.706 1.732 5,00  
Gümüş.Ons 21,69 21,73 0,47  
Gümüş Gr. 12,97 12,99 0,24  
B. Petrol 86,42 86,42 2,17  
Seans Raporu 17:59
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