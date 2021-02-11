***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2021 10:18
***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KFEIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909028
BIST
10:411.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.551
En Düşük
1.544
10:417,0582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0666
En Düşük
7,0384
10:418,5745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0174
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5845
En Düşük
8,5499
10:41417,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 417,94
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,80
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler10:39
|YESIL
|220,20
|13.640.329
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|1.542.467
|% 9,98
|
|MERIT
|217,00
|308.791
|% 9,60
|
|AYCES
|93,15
|339.718
|% 9,59
|
|TKURU
|439,00
|1.316.561
|% 9,34
|
|EKIZ
|12,51
|1.016.387
|% -10,00
|
|TACTR
|30,72
|1.491.763
|% -9,96
|
|TGSAS
|32,48
|12.329.702
|% -9,38
|
|SEKUR
|42,50
|6.739.344
|% -6,68
|
|DARDL
|30,10
|168.289
|% -5,76
|
|EKGYO
|2,60
|403.582.545
|% -1,14
|
|KOZAL
|135,80
|223.968.472
|% -0,73
|
|PETKM
|5,18
|217.032.829
|% 1,17
|
|ESEN
|41,22
|200.295.699
|% 7,79
|
|GARAN
|10,08
|175.924.018
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,60
|403.582.545
|% -1,14
|
|PETKM
|5,18
|217.032.829
|% 1,17
|
|DOHOL
|3,52
|101.874.837
|% 0,28
|
|YYAPI
|2,50
|67.086.172
|% 4,60
|
|GSDHO
|2,71
|65.279.799
|% -1,09
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0555
|7,0585
|% 0,01
|
|Euro
|8,5701
|8,5756
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7323
|9,7811
|% 0,04
|
|Frank
|7,8900
|7,9375
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8742
|1,8836
|% -0,07
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|0,04
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,18
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,04
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,35
|