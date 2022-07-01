***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2022 15:29
***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KFEIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040709
BIST
16:412.450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 45,10
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.452
En Düşük
2.400
16:4116,7618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0634
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
16:4117,4687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0587
|Açılış
|: 17,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4096
16:41967,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,83
|Açılış
|: 967,10
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler16:41
|ISSEN
|28,16
|60.263.182
|% 10,00
|
|KOZAL
|185,60
|1.213.446.519
|% 9,18
|
|OZKGY
|6,00
|44.094.613
|% 8,89
|
|OZKGY
|6,00
|44.094.613
|% 8,89
|
|HTTBT
|15,65
|56.996.723
|% 8,08
|
|RTALB
|6,89
|118.432.409
|% -7,64
|
|GLRYH
|3,20
|37.786.500
|% -6,16
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|OYAYO
|8,27
|2.673.801
|% -4,06
|
|EGPRO
|34,48
|15.245.242
|% -3,79
|
|THYAO
|49,28
|4.472.320.959
|% 5,30
|
|SISE
|21,34
|1.581.175.196
|% -0,74
|
|KOZAL
|185,60
|1.213.446.519
|% 9,18
|
|EREGL
|27,18
|1.043.414.841
|% 0,15
|
|TUPRS
|270,90
|885.254.884
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,69
|370.149.483
|% 1,89
|
|YKBNK
|4,44
|544.047.487
|% 2,54
|
|ODAS
|2,91
|323.062.148
|% 0,69
|
|ISCTR
|4,55
|426.398.662
|% 3,88
|
|THYAO
|49,28
|4.472.320.959
|% 5,30
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7525
|16,7618
|% 0,38
|
|Euro
|17,4030
|17,4687
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,0459
|20,1464
|% -1,10
|
|Frank
|17,3439
|17,4484
|% -0,37
|
|Riyal
|4,4520
|4,4743
|% 0,38
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-12,70
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-2,85
|
|Cumhuriyet
|6.466
|6.564
|-27,00
|
|Tam
|6.462
|6.554
|-36,00
|
|Yarım
|3.163
|3.205
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.602
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,60
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,59
|-0,31
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,26
|
Seans Raporu
16:41
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16:56IPEKE
Yüzde 7.08 oranında artışla 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 519, 487 adet işlem
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16:55IZFAS
Yüzde 6.67 oranında artışla 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 651, 215 adet işlem
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16:54PEKGY
Yüzde 7.02 oranında artışla 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 147, 946 adet işlem
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16:53XU100
Endeks 2, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 82 üstünde . İşlem hacmi 22, 886.00 milyon TL de
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16:53HTTBT
Yüzde 8.08 oranında artışla 15.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 939 adet işlem