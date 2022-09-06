***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:19
***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KFEIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KFEIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060447
BIST
12:443.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -4,12
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
12:4418,2310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0153
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
12:4418,1499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0566
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
12:441.003,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.003,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler12:44
|ICBCT
|8,72
|98.203.387
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|ZRGYO
|4,12
|85.855.977
|% 9,87
|
|VKING
|7,59
|8.109.310
|% 9,21
|
|INVEO
|18,45
|187.124.683
|% 9,17
|
|MTRKS
|38,52
|9.248.999
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.553.346
|% -9,95
|
|BJKAS
|7,39
|154.892.146
|% -8,31
|
|ULUSE
|120,30
|15.277.659
|% -7,10
|
|DYOBY
|19,33
|54.694.225
|% -7,07
|
|YKBNK
|8,02
|5.931.209.064
|% -1,11
|
|EREGL
|31,84
|5.514.068.310
|% 2,78
|
|AKBNK
|14,76
|3.994.096.155
|% 4,02
|
|SISE
|25,42
|3.251.085.794
|% -1,24
|
|KRDMD
|13,66
|3.206.565.275
|% 6,06
|
|YKBNK
|8,02
|5.931.209.064
|% -1,11
|
|EKGYO
|4,45
|2.867.234.971
|% 1,60
|
|AKBNK
|14,76
|3.994.096.155
|% 4,02
|
|ISCTR
|10,01
|2.461.603.129
|% 3,84
|
|KRDMD
|13,66
|3.206.565.275
|% 6,06
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2219
|18,2310
|% 0,08
|
|Euro
|18,1361
|18,1499
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,0794
|21,1851
|% 0,73
|
|Frank
|18,5261
|18,6377
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8350
|4,8592
|% 0,06
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|1,65
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,94
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|7,00
|
|Tam
|6.777
|6.828
|16,00
|
|Yarım
|3.302
|3.339
|8,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.671
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,33
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,10
|
|B. Petrol
|93,51
|93,51
|-2,23
|