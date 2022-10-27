***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2022 13:10
***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KFEIN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KFEIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074601
BIST
15:373.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -32,84
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
15:3718,6173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
15:3718,6834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0870
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5999
15:37993,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,54
|Açılış
|: 993,88
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler15:37
|FONET
|13,75
|136.546.064
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|28.038.020
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|17.971.504
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.166.684
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DOGUB
|9,59
|30.044.730
|% -6,80
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|99,50
|6.945.526.089
|% 0,71
|
|AKBNK
|15,38
|2.549.176.625
|% -2,53
|
|PETKM
|13,65
|2.073.608.927
|% 2,09
|
|SISE
|33,44
|2.028.551.297
|% -1,65
|
|EREGL
|30,24
|1.820.270.709
|% -1,82
|
|TSKB
|3,10
|896.449.858
|% 0,32
|
|EKGYO
|4,50
|1.254.290.468
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,11
|363.769.105
|% 1,44
|
|AKBNK
|15,38
|2.549.176.625
|% -2,53
|
|PETKM
|13,65
|2.073.608.927
|% 2,09
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6096
|18,6173
|% 0,05
|
|Euro
|18,6690
|18,6834
|% -0,46
|
|Sterlin
|21,4710
|21,5787
|% -0,43
|
|Frank
|18,6986
|18,8113
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,15
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|-8,54
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|6.646
|6.746
|-36,00
|
|Tam
|6.677
|6.734
|-34,00
|
|Yarım
|3.254
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,27
|94,27
|0,48
|